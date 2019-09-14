美股盤後 — 道瓊連8漲 博通嚇跌費半 蘋果退出兆美元俱樂部 

週五 (13 日) 一系列美中貿易利多消息、零售銷售強勁數據傳出，卡特彼勒和波音漲幅遭蘋果下滑消弭，美股四大指數近乎持平，道瓊連續第 8 個交易日上揚。

週五 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 37.07 點，或 0.14%，收 27219.52 點。

那斯達克指數下跌 17.75 點，或 0.22%，收 8176.71 點。

標普 500 指數指數下跌 2.18 點，或 0.07%，收 3007.39 點。

費城半導體指數下跌 5.14 點，或 0.32%，收 1605.65 點。

標普 11 個主要板塊僅 4 個板塊上漲，包括材料、金融、能源與工業板塊；房地產、必需消費品與資訊科技板塊領跌。(圖片：Finviz)

貿易樂觀情緒推動美股主指連續第三週上漲。道瓊指數週漲近 1.6%，而標普和那指均上漲約 0.9%。

尖牙股 (FAANG) 以蘋果領跌。蘋果遭高盛大砍目標價至 165 美元，主因是認為其串流媒體服務 Apple TV+ 免費試用一年，將影響獲利。

此消息重挫蘋果 (AAPL-US) 股價下滑 1.94%，兆美元俱樂部資格不保。反之，對手 Netflix (NFLX-US) 上揚 1.83%。

臉書 (FB-US) 下滑 0.15%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.23%。

博通領跌費半，博通 (AVGO-US) 受到財報不佳與預期晶片復甦前景不明之影響，其股價下滑 3.41% 至每股 290.32 美元，創一週新低。

Nvidia (NVDA-US) 下滑 1.26%；英特爾 (INTC-US) 下滑 0.89%；高通 (QCOM-US) 下滑 0.85%；應用材料 (AMAT-US) 上揚 0.20%；美光 (MU-US) 上揚 0.12%。



台股 ADR 多走高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.83%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.86%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.52%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 0.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.67%。

金融股集體收漲。美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.69%；摩根史坦利 (MS-US) 上揚 1.90%；高盛 (GS-US) 上揚 0.56%。

焦點個股

反壟斷調查衝擊尖牙股，美國國會致信蘋果 (AAPL-US)、Google (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書等四大科技巨頭，要求其在 10 月 14 日之前提交大量文件與相關資料，協助反壟斷調查。

共享辦公空間企業 WeWork 週五為響應市場而更新 IPO 招股書，遏制聯合創始人 Adam Neumann 投票權，以作為公司治理變革的一部份，該公司有意在本月底在那斯達克掛牌上市。

今日關鍵數據

美國 8 月零售銷售月增率報 0.4%，預測 0.2%，前值 0.8%。

美國 8 月核心零售銷售月增率報 0.0%，預測 1.0%，前值 1.0%。

美國 8 月進口物價指數月增率報 -0.5%，預測 -0.5%，前值 0.2%。

美國 8 月出口物價指數月增率報 -0.6%，預測 -0.5%，前值 0.2%。

美國 9 月密大消費者信心指數報 92，預測 90.2，前值 89.8。

華爾街分析

美國總統川普表示，考慮和中國達成臨時貿易協議、中國宣布購買美豬、大豆等農產品，並將其納入關稅豁免清單，加上美國 8 月零售銷售、9 月密大消費者信心指數皆優於預期，但週五美股主指變化不大。

GlobAlt 投資組合經理 Keith Buchanan 表示：「鑒於最近幾天股市交易情況，市場在此稍作停頓是很正常的。」

Keith Buchanan 表示：「可能需要從一些全球增長消息，或者在貿易方面出現更有意義的進展，才能從目前取得突破，。」

Maybank Kim Eng Research Pte. 駐新加坡經濟學家 Chua Hak Bin 表示：「冰山正在融化，中國對川普友好互惠將為更多的合作貿易談判創造條件。」

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 亞洲金融市場研究主管 Michael Every 表示：「我們都能看到，鑒於中國的豬肉問題，以及 2020 年大選問題，雙方可能達成小規模的協議，但這是否意味著達成真正的協議？我們只能說，這仍然是非常不可能的。」

國際貨幣基金組織 (IMF) 週四表示，關稅戰可能會促使 2020 年全球 GDP 下降 0.8％，因此對美國經濟增長的疑慮仍然存在。

一些投資者降低本月 18 日聯準會的降息預期。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預估本月降息一碼的機率為 86.5%。