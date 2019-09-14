高盛狂砍蘋果目標價26% 蘋果發聲明回擊

高盛週五發布報告顯示，為期一年的免費 Apple TV+ 服務試用，將促使硬體利潤率下降，對獲利產生實質性的負面影響，因此大砍蘋果目標價 26%。蘋果隨後反駁高盛，稱這項新服務不會對公司財報產生實質性影響。

蘋果秋季發表會宣布，果迷透過購買 iPhone、iPad、Apple TV、iPod Touch 和 Mac，將可獲得 Apple TV+ 免費試用一年的服務。

Apple TV+ 將於 11 月 1 日推出，原創影音服務定價每月僅 4.99 美元。(圖片：AFP)

然而，產品尚未上市，高盛就已痛下殺手。高盛分析師 Rod Hall 週五在給客戶的一份報告中表示，免費使用 Apple TV + 將損害其附帶產品的平均售價、毛利和每股純益。如果該蘋果遵循與 Apple Maps 和 Siri 類似的會計方法，那結果就是如此。

高盛將蘋果股票評級設為中性，大砍目標價從每股 187 元至每股 165 美元，引發蘋果股價週五早盤遭空襲，狂跌近 2.6%。

對此，蘋果發布聲明回應：「我們不認為 Apple TV+ 的推出，包括這項服務的會計處理，會對我們的財務業績產生實質性影響」

高盛報告發布後，蘋果週五 (AAPL-US) 開盤一度下挫 2.6%，盤中蘋果聲明發布後，賣壓受到些許抑制，最終該公司股價仍震盪走低，終場收跌 1.9% 至每股 218.75 美元，兆美元市值不保。