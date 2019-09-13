美股早盤 — 道瓊微漲！中國採購美豬豆並撤關稅 博通領跌費半

週五 (13 日) 材料、金融類股領軍消弭因反壟斷調查的科技股跌幅，美股道瓊開盤小幅上揚，博通領跌費半。

華爾街樂觀情緒濃厚，由於美國總統川普表示正考慮和中國達成臨時貿易協議、中國宣布購買美豬、大豆等農產品，並將其納入關稅豁免清單，加上美國 8 月零售銷售、9 月密大消費者信心指數皆優於預期。

截至台北時週五 (13 日) 晚間 10 時 55 分許：

道瓊指數上揚 62.05 點或 0.23%，暫報 27260.5 點

費半指數下跌 3.77 點或 0.23%，暫報 1607.18 點

台積電 ADR 上漲 1.36% 至每股 44.67 美元

二年期美債殖利率上漲 0.048 至殖利率 1.775%

十年期美債殖利率上漲 0.070 至殖利率 1.861%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.25% 至每桶 54.97 美元

黃金下跌 0.22% 至每盎司 1504.55 美元

VIX 恐慌指數下滑 3.73% 至 13.72 點

美元指數下跌 0.07% 至 98.24 點

道瓊走勢圖 (圖片：investing)

焦點個股

博通 (AVGO-US) 領跌費半，主因是該公司財報不如預期，還預測微晶片需求已觸底，但前景不明，其股票週五早盤暴跌逾 4.0%。

由於反壟斷調查衝擊尖牙股，美國國會致信蘋果 (AAPL-US)、Google (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書等四大科技巨頭，要求其在 10 月 14 日之前提交大量文件與相關資料，協助反壟斷調查。此外，蘋果還遭到高盛下調其目標價，該公司股價週五早盤下挫逾 1.5%。

今日關鍵數據

美國 8 月零售銷售月增率報 0.4%，預測 0.2%，前值 0.8%。

美國 8 月核心零售銷售月增率報 0.0%，預測 1.0%，前值 1.0%。

美國 8 月進口物價指數月增率報 -0.5%，預測 -0.5%，前值 0.2%。

美國 8 月出口物價指數月增率報 -0.6%，預測 -0.5%，前值 0.2%。

美國 9 月密大消費者信心指數報 92，預測 90.2，前值 89.8。

華爾街分析

一系列美中貿易利多消息大爆發，週五 (13 日) 中國釋出善意，宣布將採購一定數量美國大豆、豬肉等農產品，並且豁免這些農產品關稅。

隨著美中下月華府談判將至，美國總統川普週四 (12 日) 證實，他考慮與中國達成臨時且有限的貿易協議，儘管他更希望和中國達成全面的貿易協議。

摩根大通執行董事 Adam Crisafulli 在一份報告中表示：「這 (美中臨時協議) 正迅速成為下月談判的基本假設，目前還不清楚股市是否會對任何未來頭條消息做出正面反應，而僅僅是確認出現這類情況的可能性。」

隨著本週經濟數據多優於預期、市場預測本月 18 日的利率政策會議上，聯準會進一步降息的機率已較上週的超過 90% 轉趨下滑。

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預估本月降息一碼的機率為 86.5%。