金融時報：北京向美國抗議 川普拒絕賴清德停留紐約

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-29 08:35

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總統府發言人郭雅慧周一（28 日）表示，考量近日南部風災災後復原、美國「對等關稅」及區域情勢等，賴清德總統近期暫無海外訪問安排。

總統府發言人郭雅慧說，賴清德總統近期暫無海外訪問安排。（圖：賴清德總統臉書）

郭雅慧說，一如過往，賴總統出訪的行程定案後，就會適時向各界報告，惟考量近日南部風災災後復原、美國「對等關稅」及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問安排。

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但據英國《金融時報》周一報導，三名知情人士透露，這是因為北京向華府抗議，川普政府已經拒絕賴清德過境紐約、前往中美洲行程的申請。

消息人士表示，賴清德原計劃 8 月前往巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯等友邦，並打算在美國過境，但美方不允許他在紐約停留。

知情人士說，賴清德原本打算在紐約拜會保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation），也計劃赴達拉斯。目前不清楚美方僅反對他停留紐約，還是全面禁止過境美國。

這項決定引發華府挺台人士憂慮，認為川普可能對中國採取較軟立場，特別是在他正積極尋求與中國國家主席習近平見面。

據《華爾街日報》上周五報導，在美中舉行新一輪貿易談判之際，川普愈來愈把將重心放在如何與北京達成經濟協議，為美國企業和技術進一步打開中國市場。

今年大部分時間裡，川普政府一直利用關稅壓力推動供應鏈遷出中國，目標是削弱北京的地緣政治影響力，並迫使美國企業把製造業就業機會遷回美國。

不過，據《華爾街日報》報導，熟悉白宮想法的人士透露，現在川普想做交易。