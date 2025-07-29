中國發布育兒補貼 攜程梁建章：中國什麼都不缺 就缺孩子

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-29 07:53

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中國政府周一（28 日）正式公布國家育兒補貼制度，從 2025 年 1 月 1 日起，對符合法律法規規定生育的 3 周歲以下嬰幼兒發放補貼，至其年滿 3 周歲。

中國政府周一正式公布國家育兒補貼制度。（圖：Shutterstock）

育兒補貼按年發放，現階段國家基礎標準為每孩每年人民幣 3,600 元。政府對 2025 年 1 月 1 日之前出生、不滿 3 周歲的嬰幼兒，按應補貼月數折算計發補貼。

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據《騰訊財經》周一報導，攜程集團共同創始人、董事局主席梁建章表示：「中國現在其實什麼都不缺，就缺孩子。」

這位被稱為「中國最愛孩子、也最愛催促年輕人生孩子的企業家」，一直堅定用一種近乎激進的方式，投入中國促生育方案討論。

從經濟學角度，梁建章認為，投資孩子實際上是最好的長期投資。他指出，當前基礎設施建設已接近飽和，但投資孩子不同，這是對未來的投資，有長期回報。在他看來，投資孩子遠比造一座閒置路橋更有價值。

梁建章說，國家發放育兒補貼政策的大方向是正確，但他建議，一要增加育兒補貼金額，二要增加補貼年限。他認為：「要真正提升生育率，財政投入應該至少佔 GDP 3%～5%。」

「要真正解決生育率低的問題，核心仍在於加大財政投入力度。」

理論觀點之外，梁建章更是企業實踐的先行者。

作為攜程的掌舵人，梁建章將生育支持轉化為具體企業政策。2023 年 6 月，攜程集團宣布，推出針對全球員工的育兒補貼政策——「程二代程長禮金」，入職滿 3 年的全球員工，不論性別，每新生育一個孩子，將獲得每年 1 萬元的現金補貼，發放至孩子滿 5 周歲後終止。

這一政策不僅包括現金補貼，還涵蓋靈活辦公、男女公平產假、輔助生育費用（凍卵等）報銷配套措施。

從實踐效果來看，梁建章對此頗為滿意：「員工回饋非常好，大家都感受到公司對家庭的重視。雖然企業能力有限，提供的資金幫助不多，但整體而言，企業的態度是積極的。」