川普傳拒絕賴清德停留紐約 裴洛西：危險信號
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
英國《金融時報》周一（28 日）披露，知情人士透露，美國川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間停留紐約，美國眾院前議長裴洛西在社交平台 X 上表示，這是危險信號，代表美國在面對北京的壓力下，可能在台灣問題上保持沉默。
裴洛西周一說，這是中國國家主席習近平的勝利，但願這不是美國政策轉變的預兆。
總統府發言人郭雅慧周一表示，考量近日南部風災災後復原、美國「對等關稅」及區域情勢等，賴清德近期暫無海外訪問安排。
郭雅慧說，一如過往，賴總統出訪的行程定案後，就會適時向各界報告，惟考量近日南部風災災後復原、美國「對等關稅」及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問安排。
但據英國《金融時報》周一報導，三名知情人士透露，這是因為北京向華府抗議，川普政府已經拒絕賴清德過境紐約、前往中美洲行程的申請。
消息人士表示，賴清德原計劃 8 月前往巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯等友邦，並打算在美國過境，但美方不允許他在紐約停留。
知情人士說，賴清德原本打算在紐約拜會保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation），也計劃赴達拉斯。目前不清楚美方僅反對他停留紐約，還是全面禁止過境美國。
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