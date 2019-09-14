投資人重評衰退風險 10年期美債殖利率創3年來最大單周升幅

債市評量美國經濟衰退之重要指標：10 年期美國國債殖利率，本週出現 2016 年 11 月以來的最大單週反彈，市場分析，這是債市投資人正在重新評估對美國經濟下滑的擔憂。

10 年期美國國債殖利率升至 1.84%，而 30 年期國債殖利率週五 (13 日) 亦升至 2.31%。本週 10 年期殖利率的漲幅達 30 多個基點，這是 2016 年 11 月以來的最大漲幅。

本週 30 年期債券殖利率上漲近 32 個基點，也是 2016 年秋季以來的最大漲幅。

交易員表示，重新評估 8 月對美國經濟走勢的焦慮以及中美之間較為平靜的貿易言論，有助於刺激本週債券的大幅拋售，上月的殖利率曲線倒掛，美國和中國之間的新關稅以及對 GDP 成長的負面思考加在一起，激發湧向美國債券等更安全資產的潮流。

但 Raymond James 固定收益資本市場主管 Kevin Giddis 表示，這些趨勢在 9 月的第二週似乎就已在減弱，特別是考量到優於預期的零售數據。

Giddis 在報告中表示，「儘管全球經濟成長正在掙扎，儘管關稅對美國和中國經濟產生了影響，但美國經濟似乎已經擺脫了它們，也沒有通膨的負面影響。」

他補充說：「很明顯，10 年期債券的殖利率一度達到 1.45%，是因為對關稅的影響充滿了擔憂，以及它對美國經濟的長期影響。」

Giddis 指出：「但現在知道的是，事情並沒有發生，而且貿易爭端的任一方似乎都在尋求達成協議，即使只是臨時協議。」

美國週四 (12 日) 歡迎中國再次採購美國農產品，川普總統表示預計北京將採購「大量」農產品。他還表示，他會考慮與中國簽訂臨時貿易協議，儘管更願意達成永久性協議。

他之前決定將價值 2500 億美元的中國商品加徵關稅生效日期從 10 月 1 日延後 10 月 15 日，作為對中國的「善意姿態」。

美國商務部週五 (13 日) 表示，8 月零售銷售額經調整後上揚 0.4%，優於預期的 0.2%，並強化了許多經濟學家擔心的現象，也就是即使在經濟萎縮時美國人仍願意花錢。

8 月大多數的成長來自車輛支出增加 1.8%；排除汽車和汽車零件銷售後，8 月零售銷售持平。

投資人還期待著下周聯準會 (Fed) 的政策會議，普遍預計隔夜拆借利率再降低 25 個基點。此舉將跟隨歐洲央行 (ECB) 本週開始實施大規模新債券購買計劃，以刺激陷入困境的歐元區經濟。

Giddis 寫道，最近關於達成貿易協議的樂觀情緒，溫暖但不熱的通貨膨脹以及接近歷史低點的失業率，使得利率決定變得更加複雜。

他說，「這確實讓 Fed 陷入困境。他們面對的是經濟穩定、總統的壓力以及市場對 FOMC 降低利率的預期。」「白宮需要盡責達成貿易協議，Fed 需要按照國會的要求開展工作，無論是否降低利率，市場都需左右討好。」