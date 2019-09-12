WSJ：中國出招縮小談判範圍 出動「兩分隊」企圖打破僵局

《華爾街日報》(WSJ) 週四 (12 日) 引述消息人士報導，中國正試圖改變談判策略，將棘手地緣政治問題放一邊，以打破目前的貿易談判僵局。

該報導引述消息人士表示，中國正試圖改變談判策略，國務院副總理劉鶴率領的貿易代表團將繼續主導有關貿易問題的談判，但另一個中方團隊將被指派處理其他地緣政治的事務，包括美國對台軍售案、美政府干預香港議題等。

消息人士解釋，中國政府希望採取這種雙軌思路來解決雙方解決一些直接性的問題，以擺脫目前的僵局。

然而，美方恐無法接受中方此舉，因為川普政府已將華為等國安問題與貿易談判掛勾，此外，究竟哪些是貿易問題？哪些是歸類於國安問題雙方認知也可能存在分歧。

了解談判內幕的人士表示，劉鶴此前曾表示，40% 的美國要求可以立即解決，另有 40% 可以通過持續談判解決，其餘的將是談判禁區。

該報導稱，美中已恢復談判，儘管目前尚未有實質性的進展，中方仍渴望與美國達成協議。

近期無論是中國官員或是中國官媒語言基調都越趨溫和，中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，中方正在發出緊急訊號。

中國週三首度發布美國商品關稅豁免清單，週四中國商務部表示，8 月暫停採購後，中國已開始再次詢問美農產品的價格。

中國貿易代表計劃，增加美農產品採購 (豬肉和黃豆等)、擴大開放美企進入中國市場，並強化智慧財產權保護。短期目標是換取美方取消華為禁令，長期目標是解除所有美國對中國的關稅。

目前外界對 10 月即將登場的美中談判突破的預期仍然很低，該報導稱，如果雙方都無法達到實際進展，那麼現階段就會有更多升級的關稅戰。