開放重返大陸！美豬期貨飆漲逾5% 為何黃豆卻反應冷淡？

週五 (13 日) 中國再度拋出橄欖枝，計畫採購一定數量美國黃豆、豬肉等農產品，並且豁免這些農產品關稅。

由於中國受到非洲豬瘟衝擊，豬肉價格居高不下，8 月份中國豬肉價格較去年同期上漲 46.7％，美中破冰時期，美國豬肉週五終於獲准「神救援」全球最大的豬肉食用市場。

受此消息激勵，美國 10 月合約的瘦肉豬期貨週五單日飆漲逾 5%，來到每磅 66.47 美分價位，創 9 月 4 日來最高收盤價。然而，黃豆期貨市場反應卻相當冷淡，週五其漲幅僅達 0.31%。

美豬期貨大漲，但美豆反應卻冷淡。(圖片：finviz)

分析師表示，當前黃豆市場供應過剩的狀況。在供給方面，中國可以向替代國巴西和向阿根廷開放黃豆進口，加上重啟美豆進口，中國內需黃豆與豆粕供應相對充足。

而在需求方面，非洲豬瘟肆虐，導致中國生豬數量低迷，豆粕需求隨之跌入低谷，因此黃豆期貨價格反彈的力道不似美豬。

Daniels Trading 高階期貨和期權經紀人 John Payne 表示，市場出現投機性買盤，預期中國將在未來購買更多美國豬肉。不過，中國將豁免美豬豆額外關稅的報導，並不意味著它們正在撤銷 (全部) 關稅。

John Payne 表示，中國將購買更多美豬的想法使得期貨價格在前一個月的幾個月內走高。美國有足夠的生豬 / 豬肉來滿足短期需求。

Greenspoon Marder 國際貿易合作夥伴 Jessica Wasserman 警示：「美國大宗商品出口商渴望重返中國，但除非美國能夠達成更廣泛的美中貿易協議，否則人人都知道市場准入只會是暫時的。」