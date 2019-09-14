無情拋售！美長期公債經歷川普當選來最慘一週

數月來美債眼花繚亂的漲勢終於在本週戛然而止，從一些關鍵指標觀察，美國長天期公債的本週表現，創下自 2016 年川普總統大選以來最差。

iShares 20 年期以上美國公債 ETF (TLT) 本週下跌 6.2%，這是自 2016 年 11 月 11 日當週 7.4% 跌幅以來的最大跌幅，主因是當時美國總統大選結果出乎市場意料，促使股市大漲，美公債遭遇無情拋售潮。

iShares 20 年期以上美國公債 ETF (TLT) 走勢圖。(圖片：investing)

令人關注的一點是，這次長天期美債拋售發生在股市走勢相對溫和的情況下，這就非比尋常，因為一般美債作為世界上公認的最安全的投資，當投資者湧入風險更高的市場時，這些資產往往才會被拋售。

標普 500 指數本週小幅上揚不到 1%，道瓊週漲 1.6%。然而，長期美債遭大幅拋售，其殖利率也出現了自總統大選以來的最大漲幅。(美國公債殖利率與價格成反比。)

美國公債拋售的主要催化劑是一系列優於預期經濟數據，促使交易員對賭聯準會降息步伐將放緩。消費者物價指數也高於預期，通膨風險增溫引發債券殖利率反彈。(通膨影響最大的就是長期公債殖利率。)

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，預計聯準會將在 2020 年 6 月之前降息約三次，每次降息一碼。上週前市場原先預計這段期間將出現四次降息。

根據週五 (13 日) 美東時間下午 3 點的殖利率表現，10 年期和 30 年期美債殖利率本週均躍升 35 個基點。10 年期美債殖利率本週收於 1.901%，30 年期美債殖利率為 2.37%。