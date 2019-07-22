本週操盤筆記(0722-0726)：美股超級財報週、ECB 7月會議、美國Q2 GDP

本週操盤筆記 (0722-0726)

1. 美股超級財報週：

本週美股將迎來超級財報週，包括可口可樂 (KO-US)、洛克希德馬丁 (LMT-US)、聯合科技 (UTX-US)、波音 (BA-US)、德儀 (TX-US)、特斯拉 (TSLA-US)、賽靈思 (XLNX-US)、福特 (F-US)、FaceBook (FB-US)、3M (MMM-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTL-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 都將公布最新財報。

其中又以德儀、特斯拉、賽靈思、英特爾、亞馬遜、FaceBook、Google、波音等科技、工業股最受市場聚焦，因當前總體經濟正呈現放緩，而科技、工業股又一向站在景氣的前端，故企業對產業景氣之未來看法，亦將牽動美股、台股等相關供應鏈後市。

據 FactSet 統計華爾街預測值之中位數顯示，預估美股 S&P 500 Q2 每股純益 (EPS) 年增率為 -3.0%，EPS 估計連續兩個季度呈現萎縮，此為 2016 年年中以來首見之現象。

2. 歐洲央行 7 月利率會議：

週四 (25 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開 7 月利率會議，市場預期，歐洲央行在聯準會 (Fed) 7 月 31 日利率會議前夕，估計將維持利率不變，但值得關注歐洲央行是否進一步釋出擴大負利率的降息預期。

由於歐洲經濟嚴重疲軟，如歐元區製造業 PMI 目前落在 47.6，是大幅低於 50 的景氣分水線下方，顯示歐洲經濟仍在萎縮的宏觀環境之下，市場經濟學預期，歐洲央行將可能於 9 月出手降息。

標普經濟學家預測，7 月份歐洲央行很可能維持利率不變，但是將進一步強化擴大負利率的降息預期，為 9 月出手降息來作鋪路。

3. 美國 Q2 GDP 表現：

週五 (26 日) 美國將公布 Q2 GDP 成長率，市場預期，美國 Q2 實質 GDP 季增年率為 1.8%，而此一數字估計將創下 2017 年 Q1 以來首次 GDP 季增年率低於 2% 之紀錄。

而在美國經濟放緩的市況下，市場正高度預期 Fed 將於 7 月出手降息，據 CME 利率觀察工具 FedWatch 數據顯示，目前市場預期 Fed 7 月 100% 降息，其中降息一碼機率為 77.5%、降息二碼機率為 22.5%，。

4. 歐、美、日公布 Markit 製造業 PMI：

週三 (24 日) 歐、美、日三大經濟體都將公布 Markit 製造業 PMI，其中德國、美國等 7 月製造業 PMI 可望獲得小幅復甦。

市場預期，7 月德國製造業 PMI 將自前值 45.0 小幅上升至 45.2、歐元區製造業 PMI 則估計持平於前值 47.6、美國製造業 PMI 則可望自前值 50.6 上升至 51.6。