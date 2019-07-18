3分鐘掌握：美股財報季來臨 半導體類股營收預測一手抓

美股各家半導體公司將在 7 月的第三週陸續公布其 2019 年第二季的收益。此次將是美中貿易戰「升級」後的第一次財報揭露，盈利狀況將反映出美國貿易禁令以及向中國進口 2000 億美元課徵 25% 關稅對華為的總體影響。

半導體業公布財報日程及目前預測營收 圖片: marketrealist.com

2019 年第一季美股半導體行業的表現

對於半導體產業而言，2019 年第一季是相當艱難的季度，幾乎所有公司的報告都明顯呈現年增率的下滑趨勢，其中賽靈思 (Xilinx)(XLNX-US) 是唯一的例外，除了貿易戰因素以外，隨著假日銷售季的結束，季節性因素也是造成第一季美股半導體業表現疲軟的重要原因。

然而，由於美國和中國之間的關稅戰爭亦包括了半導體元件，2019 年第二季更反映了高於平均季節性的疲軟。半導體行業也受到庫存過剩和消費者需求衰退的影響。

儘管盈利衰弱，但 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH-US) 在 4 月底仍創下了 120.7 美元的新高，起因於預期下半年將會有所成長。然而，5 月份的貿易戰升級撲滅了下半年反彈的希望。SMH 又從歷史高點下跌了 5.6%。

2019 年第二季的收益季將從台積電和德州儀器開始。由於廣泛的投資組合，他們的收益是衡量半導體業體質的指標。英特爾 (INTC-US)、AMD (AMD-US)、高通 (QCOM-US)、三星和賽靈思等一些市場領導者也將報告他們的收益。英特爾和 AMD 將從增高的 PC 銷售量中獲得受益。 另一方面，三星和高通可能會因智慧型手機銷售量下滑而失利。 三星甚至在公布收益前下調了第二季的收益預期。 威騰電子和范林集團也可能因為疲弱的記憶體市場不如預期，而在報告中顯示明顯衰退。

而在美股正踏入財報季的當口，尤其是半導體投資人應該在 2019 年半導股類股中，關注以下幾點：

收入成長：由於貿易戰，半導體業可能在全年呈現需求疲軟。其收入預計將在 2019 年第二季觸底，並在 2019 年第三季開始成長。因此，大多數晶片公司的報告可能會顯示 2019 年第二季收入呈現年增率下降和連續增長。由於貿易戰中政策的變化，許多晶片公司可能不會提供全年預估。

華為禁令的影響：許多因華為而曝險程度較大的晶片公司大幅削減了 2019 年第二季的營收預測。 雖然美國已經放寬了對華為的禁令，但由於政府將分別審查每個案件，每家公司都會看到不同層面的影響。 因此，投資者應該尋找每家公司因華為禁令對其業務影響的相關評論。

毛利率：由於貿易戰造成的需求的不確定性，許多製造商減緩了生產。 一些在中國設有製造業務的美國公司正逐步將業務轉移到其他地方以避免關稅。而生產減緩和供應鏈的調整將對公司的毛利率產生負面影響。

庫存水平：由於去年假日季節需求呈現衰退，半導體業遭遇高庫存水平的困境。晶片製造商在上半年開始吸收他們的庫存。美光科技便在其最新財報中表示其客戶庫存開始減少，也表明下半年訂單的增加。

對於收益的反應將如何表現在半導體業的股價上？

貿易緊張局勢升級，已造成 5 月美股半導體庫存大幅下降，而由於對下半年經濟增長反彈的預期，估計將促使這些股票再次上漲。這一次財報季，投資者的增長預期低於之前的預期，故若公司的收益和預期超過投資者的期望，將可能引動股票上漲。反之股票則可能會下跌。