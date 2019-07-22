Kantar調研：Q2歐美市場iOS裝置銷量年增率下滑

根據 Kantar 的研究，iPhone XR 是第二季在美國最暢銷的智慧型手機，但 iOS 相關設備銷售額的占比似乎在美國和主要歐洲市場都有所下滑。同期相形下，Android 供應商在此期間則享有增長趨勢。

Kantar 智慧型手機銷售額圓餅圖 圖片: appleinsider.com

在 2019 年第二季，iPhone XR 以 7.8% 的市場銷售額獲得了美國銷量的第一名。 Apple 完全佔據了前三名，iPhone 8 和 iPhone XS Max 分別位居第二和第三位，其次是三星的 Galaxy S10 + 和 Galaxy S10，本季排名第四和第五。

Kantar 大部分的報告都涵蓋具有不同作業系統的設備銷售比例，並將 iOS 與 Android 和其他設備進行比較。雖然這些數據確實顯示了市場的作業系統比例的逐年變化，但它並沒有提出實際銷售的智能手機數量以及特定公司的水平，除了搭載 iOS 系統的 Apple(AAPL-US) 設備。

據該公司指出，iOS 在歐盟 5 個地區的銷售額年增率下降 0.8% 至 19.1%，涵蓋歐洲五大市場。 相較之下，Android 從截至 2018 年 6 月的三個月 79.5% 增加到 2019 年的 80.1%。

在美國，iOS 裝置的銷售額年增率也出現下降，從 2018 年第二季的 38.7% 下降到 2019 年第二季的 36.3%。同期，Android 的佔額從 2018 年的 61% 上升到 2019 年的 63.5%。

蘋果在 iOS 上的銷售份額年增率下降 5.5％至 37.4%，而 Android 則上升 6% 至 61.8%。在澳洲，iOS 上漲 0.7%，達到 33%，但 Android 沒有變化，為 66.8%。

重要的中國市場則是蘋果較佔優勢，iOS 的銷售額從 2018 年第二季的 19.4% 略微提升至 2019 年第二季的 19.7%。同時，Android 在 2018 年第二季銷售額的 80.4％下降了半個百分點至 2019 年的 79.9%。

Kantar 全球總監 Dominic Sunnebo 指出，華為在此期間經歷了一系列 “大挫折”，緣於美國政府對該國的相關政策。「稍早的報告表明，三星和小米是主要受益者，而蘋果公司的銷售額增長則較小」Sunnebo 強調說。但他指出許多華為業主只是延遲升級，直到能夠更清晰地了解整體情況。而不是選擇競爭者的設備。

蘋果在中國的小幅增長起因自該國消費者的影響，他們可能將 iPhone 製造商視為美國的象徵，促使人們呼籲抵制其產品，但對被當地視為英雄的華為的支持似乎正在進一步幫助它在該國的銷售。 與姊妹品牌 Honor 合併後，華為在此期間兩次在中國銷售中佔據一席之地，佔據 46.1% 的份額。