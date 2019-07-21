自1989年來 美股曾出現15次獲利預測下修但股指卻大漲的紀錄

顯然，讓股價上揚的一種方式是讓企業的獲利攀升。這就是為什麼投資人通常會為經濟面的好消息和優異的獲利公告歡呼鼓舞。

但是，當獲利預期下降時，情況就不是如此了。花旗分析師發現，自 1989 年以來，當獲利預測值為負值時，以 MSCI 全球指數衡量的全球股票市場有 15 年反而是上揚的。

到目前為止，2019 年是其中的一年。市場普遍認為羅素 1000 成份股第 2 季每股獲利下降 2.6%。進入週五 (19 日) 交易日前，標準普爾 500 指數上漲 19%，道瓊工業平均指數上漲 17%，納斯達克綜合指數上漲 24%。

花旗策略師指出，2020 年可能也一樣，因為在 1990 年代中後期，即使每股獲利預測下修，股市仍繼續上漲。

股市是否會繼續反彈的關鍵在於聯準會 (Fed) 是否會降息。

花旗表示，「透過 Fed 降息塑造出更寬鬆的金融狀況可能導致軟數據漲勢更強，並可能改善硬數據，形成良性循環。」「但 Fed 若讓人失望將導致通膨預期下降，實際殖利率上升，股市將明顯重回基本面所代表的位置。」

市場完全相信 Fed 將在 7 月 31 日結束的會議上降息，儘管有關於降息幅度到底是 25 個基點或 50 個基點仍在爭論中。

他們表示，在 Fed 首次降息後的 6 至 12 個月內，美股可望再上漲 15% 至 20%。即使美股今年來資金持續流出，所謂的「害怕錯過 (FOMO)」資金可能會重回市場。

較弱勢的美元也可能有幫助，特別是針對新興市場股票。