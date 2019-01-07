本週操盤筆記 (0107-0111)

1. 美貿易副代表格瑞斯 (Jeffrey Gerrish) 率團訪華：

美中貿易代表將於週一 (7 日) 至週二 (8 日) 進行副部長級協商，而美方已決定派出副代表格瑞斯率團訪華，同行的代表團員還有美商務部次長 Gilbert Kaplan、財政部次長 David Malpass、美國貿易代表處 (USTR) 主管農業談判的 Gregg Doud 和農業貿易的 Ted McKinney，以及美能源部助理部長 Steven Winberg。

市場人士表示，從本次美方訪華的貿易代表團員觀察，估計本次美中雙方談判的內容將鎖定在擴大「農產品」與「能源產品」的採購之上。

2. 聯準會 (Fed) 12 月利率會議紀要：

本週 Fed 將公布 12 月利率會議紀要，Fed 此前已於 12 月再度升息一碼，完成本波升息循環以來的第 9 次升息，而 12 月的升息也是意義非凡，因為這是 Fed 自 1994 年以來首次在美股大幅下跌時，該行仍選擇升息。

市場經濟學家關注本次的 12 月利率會議紀要，Fed 可能將在紀要上，給予市場更多有關 2019 年升息速度減緩的說明；此前 Fed 主席鮑爾曾在利率會議記者會上表示，Fed 已經升抵了中性利率 (Natural rate) 之下緣，意味 Fed 本波升息循環已非常靠近末梢。

3. 中國公布 M1、新增人民幣貸款等經濟數據：

自 2018 年以來中國 M1 貨幣供給量增速持續滑落，甚至降幅大於 M2 增速，形成 M1、M2 剪刀差大幅擴大，這意味著在中國實體經濟內，中國企業更傾向於將資金放在定存的 M2，而非活存的 M1，也代表企業對實體經濟的前景是較為保守。

市場經濟學家認為，目前中國經濟仍未出現明顯轉好，估計 12 月 M1 下滑速度仍將較快，且加上中國房市調控持續，貨幣市場在沒有更多融資需求的刺激下，M1 預期難以見到回溫。

4. 加拿大央行 (BOC) 1 月利率會議：

本週三 (9 日) 加拿大央行將召開 1 月利率會議，市場預期該行將升息一碼，推升基準利率至 2.0%，但 2019 年全年的升息速率仍不明朗，市場經濟學家正期待加拿大央行可以在 1 月利率會議上，給予市場更多前瞻指引。

因近月以來國際油價出現大幅下挫，而加拿大經濟與加幣又與油價有著高度相關，油價的下行恐將對加國經濟帶來打擊，故許多市場經濟學家預期，加拿大央行 2019 年的升息速率很可能也將大幅放緩。