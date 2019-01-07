IMF高官：全球沒有準備好應對經濟放緩 甚至還不如2008年

IMF 高官警示，一些大型經濟體的領導人可能並未準備好應對嚴峻的經濟增速下滑。

「下一次衰退即將浮出水面，而我們還沒有做好必要的應對…… 甚至還不如（2008 年）上一次危機時準備得充分。」David Lipton 稱。「各國應該着眼於經濟平穩發展，建立緩衝機制，而不是相互競爭。」

IMF 第一副總裁 David Lipton 對英國《金融時報》表示，在下一輪衰退中，政府將難以應用財政或是貨幣政策進行對沖，而類似央行貨幣互換協議這樣的跨境支持機制，也受到了破壞。

在去年 10 月更新的最新一期全球經濟展望中，IMF 將 2018-2019 年的全球增長預期下調 0.2 個百分點，至 3.7%。David Lipton 表示，在貿易緊張、政策缺陷和亞洲經濟疲弱的影響下，增長前景受到影響。

此前接受彭博採訪時，David Lipton 也曾提到，自上一次金融危機期間全球銀行系統崩潰以來，十餘年後，危機的預防措施仍然不完善。「『在有太陽的時候修繕屋頂』。不過，和你們中的許多人一樣，我看到烏雲正在集中，也擔心危機防護措施的不完善。」

在經濟衰退的擔憂下，去年第四季以來，全球市場巨震，股市下跌、公債殖利率下行。不過，聯準會正在嘗試淡化市場對經濟衰退的擔憂。鮑威爾在上周五的講話中提到，金融市場和經濟數據的信號有所矛盾，而市場在價格上反饋的風險「遠遠領先於數據」。

鮑威爾還提到，2018 年美國經濟很好，數據不錯的趨勢將延續到 2019 年。美國的數據總體看來「處於新的一年持續向好的正軌」。上周五美國勞工部發布的數據顯示，12 月新增非農就業 31.2 萬人，遠超經濟學家預計的 17.7 萬人。

David Lipton 還呼籲，保護主義四起，政府應該鼓勵民眾逐漸接受全球競爭。