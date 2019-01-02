需求不振 DRAM三大廠同步下修今年資本支出

根據集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查，繼去年第 4 季 DRAM 合約價格較前一季大幅修正約 1 成後，受到終端產品需求疲軟影響，DRAM 主要供應商紛紛放緩新增產能腳步，以期減緩價格跌勢。DRAMeXchange 預期，DRAM 價格仍將逐季修正，今年第 1 季價格下修幅度約 15%，第 2 季收斂至 10% 以內，下半年除非需求明顯改善，否則價格仍將維持約 5% 的季度下修。

DRAMeXchange 指出，與實際位元生產量最相關的指標為各供應商的資本支出計畫，而今年 DRAM 產業用於生產的資本支出總金額約為 180 億美元，年減約 10%，為近年來最保守的投資水位。

其中，2 家韓系廠商最先宣布將放緩今年投資計畫。市占最大的三星半導體今年 DRAM 投資額約 80 億美元，主要用於先進製程 (1Ynm) 的持續轉進，及新產品開發，投片計畫是三星近年來最保守的一次，且已決議終止平澤廠 (Line18) 擴產計畫，使今年位元成長達到歷年新低，約在 20% 水位。

市占第二名的 SK 海力士，今年 DRAM 投資金額也降低至約 55 億美元，主要用以持續轉進新製程與提升良率。但由於中國無錫新廠才剛落成，該廠全年仍有約 30 至 40K 產能提升，據 DRAMeXchange 計算，SK 海力士今年位元成長約 21%，稍高於三星。

市占第三的美光近日才宣布下修今年資本支出至約 30 億美元，並位元成長目標由原先的近 20%、下修至 15% 水位，以改善庫存持續升高情況，今年投片水準維持每月 350K，位元成長僅來自 1Ynm 的持續轉進。DRAMeXchange 認為，美光因成本結構偏弱，承受價格持續下跌的空間較小，才會有較大動作的反應。

從獲利表現來看，三星與 SK 海力士生產 DRAM 的毛利仍有近 8 成，美光也有 6 成以上，在各廠獲利仍豐厚下，選擇保守看待今年生產展望，也是較合理的作法。至於需求端，今年第 1 季受到連假與淡季效應的影響，將是最為疲弱的季度，且目前也沒有跡象顯示第 2 季後需求會有所改善。

在美中貿易戰持續延燒下，市場仍充滿不確定性，DRAMeXchange 預期，DRAM 價格仍將逐季修正，今年第 1 季價格下修幅度約為 15%，第 2 季預期將收斂至 10% 以內，下半年除非需求明顯改善，否則價格仍將維持約 5% 的季度下修。