Nike前景俏 豐泰今年成長動能依舊 出貨量有望增一成

豐泰 (9910)2018 年受惠於 Nike 訂單增溫，再加上匯率友善助攻，帶動去年前 11 月獲利創新高紀錄。展望今年，法人預估，Nike 銷售前景持續樂觀，且豐泰在 Nike 滲透率略有提升，看好今年成長動能依舊，出貨量可望有約一成的成長。在地區別方面，法人提到，由於去年上半年 Nike 在北美銷售仍為負成長，在基期較低下，及產品、通路、電商等強化下，今年北美市場可望持續維持成長力道；而在中國地區，則受惠於品牌效益發酵，有望維持雙位數成長。



而在 Nike 銷售前景樂觀下，豐泰在印度、印尼及越南也將啟動擴廠計畫。法人認為，目前豐泰在中國生產比重約 11%，近九成產能來自東南亞地區，在豐泰逐步提高東南亞的生產比重下，將有利於降低中美貿易戰所帶來的影響。