〈焦點股〉中國又在蝙蝠發現新型冠狀病毒 高端高掛漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-24 12:08
中國研究人員指出，近期在蝙蝠身上又發現一種新的冠狀病毒，名為「HKU5-CoV-2」，病毒進入細胞途徑與 COVID-19 相同，除帶動美國疫苗股大漲，也激勵高端 (6547-TW) 今 (23) 日跳空漲停鎖住 52.1 元，國光生 (4142-TW) 也大漲逾半根停板。
高端早盤以 52.1 元跳空漲停，盤中雖一度打開，不過隨即再攻上漲停板鎖住 52.1 元，站上所有均線，成交量超過 6000 張，排隊委買量則超過 5000 張。至於近日三大法人籌碼動向，三大法人上周合計賣超 404 元。
國光生早盤以 24.5 元開高，盤中最高漲至 25.75 元，大漲逾 7%，隨後漲幅稍收斂，截至 11 點 45 分，股價暫報 24.8 元，漲幅 5.08%，站上所有均線，成交爆量超過 1 萬張。另外，三大法人上周合計買超 578 張。
中國科學院武漢病毒研究所近期在蝙蝠身上又發現一種新的冠狀病毒，命名為「HKU5-CoV-2」，並發表在《CELL》期刊，可透過與 COVID-19 相同途徑進入人體細胞，可與人體 ACE2 蛋白質接收體結合。不過研究也指出，HKU5-CoV-2 毒性較 COVID-19 低，不應誇大該病毒對人體的風險。
高端積極拓展腸病毒 71 型疫苗，1 月宣布與法國醫藥公司 Substipharm Biologics(S-Bio) 簽署區域經銷合約。並指出，針對恩穩健腸病毒 71 型疫苗 (ENVACGEN) 在越南的經銷合約已與 S-Bio 完成簽署，也針對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡市場的開發持續協商，搶攻對腸病毒 71 型疫苗有高度需求的東南亞市場。
國光生方面，在 CDMO 已經接到長期夥伴產能擴大需求的通知，預估 2026 年產能將倍增。另外，也布局南半球流感，預估 2026 年底可取得藥證並上市，看好營運先蹲後跳，明年開始成長，2026 年效益顯現。
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