高股息ETF三雄息收護體繫人氣 00878受益人數突破160萬大關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 13:34

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國民 ETF 再創新紀錄！根據集保上周五 (2/21) 數據，國泰永續高股息 (00878-TW) 受益人數正式突破 160 萬大關，比台積電多出整整 10 萬人，第二名為元大高股息 (0056-TW) 的 131 萬人、第三名則是群益台灣精選高息 (00919-TW) 的 107 萬人，顯見高股息熱度未減，其中，00878 因 2 月除息，本次配息 0.5 元，較去年同期增加，加上之前保持的百分百填息紀錄，激勵股民持續累積張數。

法人指出，川普新政軟硬兼施，關稅大刀連連影響全球重要股市，美股上週表現不佳，21 日在大型科技股拖累下，加上 2 月消費者信心指數較 1 月份下滑 10%，1 月的中古屋銷售數據也低於預期等多項經濟數據影響下，導致美股重摔，本周即將公布的輝達財報若不如預期，勢必再有一波血洗，台股波動加大，高股息 ETF 因有息收保護，在股市震盪加劇下，近期成為資金另一波避風港。

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從交易面來看，觀察 2/17-2/21 的原型 ETF 成交量，前三大分別為 00878、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)，近一周每日平均成交量僅 00878 超過 10 萬張，成交金額也以 00878 每日的 23.1 億元最高。

台股今日同樣受美股拉回影響，開盤即下跌 156 點，台積電亦開低，市場靜待本周的輝達財報，而作為聯準會重要通膨指標的美國 1 月個人消費支出 (PCE) 數據，也將於本周五公布，預料將影響今年降息預期。