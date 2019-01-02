〈台苯經營權之爭〉公司派抨擊假退出真倒戈 董座吳怡青做出回應

台苯 (1310-TW) 公司派今 (2) 日抨擊吳乃仁家族未遵守退出台苯經營權承諾，還配合市場派不當提案，呼籲其應立即退出董事會。對此，董事長吳怡青回應，先前所說的家族中立立場，本就指對所有股東與員工負責，當初接任就有對大股東孫鐵漢說會「直道而行」，何來背叛之說，且變更股東臨時會地點的議案，包括便利性、安全性都有考量在內。

台苯今日召開董事會，決議通過市場派董事林文淵提出「股東臨時會地點變更案」，其中，身為吳乃仁家族的董事長吳怡青、董事吳怡瀚，未遵守先前承諾的裸退，針對該變更案投下同意票，以 5 比 4 通過議案，使將於 1 月 31 日召開的股東臨時會，由原先的高雄林園廠，改到高雄福華大飯店舉行。

台苯總經理吳清典、董事劉正元等公司派，認為吳乃仁家族未遵守退出台苯經營權的承諾，還配合林文淵的不當提案，呼籲吳乃仁家族不要踐踏公司派對其的信任與尊重，立即兌現承諾，退出台苯董事會，並盼股東臨時會能順利召開，所有投票程序合乎法規。

對此，吳怡青回應，先前所說的家族中立立場，本就指對所有股東與員工負責，且當初接任就有對大股東孫鐵漢說會「直道而行」，何來背叛之說。

對於台苯的高額薪酬，吳怡青也說，一切均依公司規定，若董事有相關意見，在自己任職董座的 2 年多以來，一直有機會可以提出，也感謝公司給予機會增加歷練，並說自己從未抹滅與否定員工與經營團隊的努力，因此上任以來，持續在提高員工福利的事務上努力。

談及變更臨時董事會地點，吳怡青表示，擴大股東參與是公司治理重要的一環，股東往來的便利性本就是考量，且若真有狀況發生，希望是由專業的保全來處理，而非由沒有相關訓練的員工面對第一線衝突，更不希望不能掌控的情勢，造成工廠的工安意外。

至於是否會改變心意重新召開董事會，吳怡青認為，以目前來看，這是對所有股東跟員工最好的方案，但還是會抱持開放的心態。