本週操盤筆記 (1126-1130)

1. G20 領導人峰會：

G20 領導人峰會將於本週五 (30 日)、週六 (1 日) 於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開，而 G20 最令市場矚目的即是美國總統川普、中國國家主席習近平將會晤進行「川習會」，特別針對美中貿易戰議題進行會談。

但「川習會」美、中雙方是否可望達成協議？市場經濟學家認為，兩國可能僅達成某種程度的共識或框架，國際市場研究機構 Strategas Research 政策研究部門分析師 Dan Clifton 即表示，預期美、中雙方並不會給出正式協議，但雙方可能達成一個框架，用來指導未來美、中協議的指導方針。

2. 聯準會 (Fed) 11 月會議紀要、主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表談話：

本週四 (29 日) Fed 將公布 11 月利率會議紀要，此前 Fed 在 11 月利率會議上，雖然宣布維持利率走廊在 2.00% - 2.25% 不變，但仍向市場放出 12 月利率會議將升息一碼之可能。

而週四同日 Fed 主席鮑爾也將發表談話，上週鮑爾曾經表示，目前美國經濟表現相當強勁，但展望 2019 年，考量到 (1) 全球經濟成長趨緩、(2) 財政刺激效果鈍化、(3) 這二年升息產生的滯後影響等，美國經濟前景可能開始出現放緩，Fed 應設法做到避免升息過快或過慢，市場解讀，這是 Fed 在向市場打預防針，為明年 Fed 可能減緩升息鋪路。

3. 中國 11 月官方製造業 PMI：

本週五 (30 日) 中國將公布 11 月官方製造業 PMI，此前 10 月中國製造業 PMI 是創下近 2 年新低至 50.2，十分逼近 50 個景氣分水線。

受到美中貿易戰的打擊，中國經濟持續承擔下行風險，國際三大信評機構之一的穆迪 (Moody's) 在 2019 年經濟展望中預測，2019 年中國經濟估將放緩至 6% 左右。

4. 歐元區 11 月調和 CPI 通膨率：

上週歐元區最大經濟體德國公布 Q3 GDP 季增率萎縮 0.2%，創下自 2015 年來首見季度負成長；另德國 11 月製造業 PMI 初值更是低至 51.6，創下 32 個月新低，低於市場預期的 52.2。

歐元區實體經濟出現較大程度放緩，但事實上歐元區 10 月 CPI 通膨率卻已升抵近 6 年高點，年增率來到 2.2%，高過歐洲央行 (ECB) 的 2% 通膨目標，市場經濟學家表示，在目前歐洲經濟放緩、通膨升高的環境下，歐元區進入「停滯性通膨」的壓力正嚴重升高，歐洲央行升息打擊通膨將在 2019 年勢在必行。