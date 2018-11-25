陶冬：油價慘跌—升息止步

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，隨著油價走低，美國聯準會發聲改偏鴿派，引起停止升息聯想。習近平與川普預定月底會面，是本週關注焦點。以下為部落格全文：

Oil，oil，oil，原油市場慘遭空軍轟炸，星期五布倫特石油價格急跌超過百分之六，西德克薩斯石油價格勁挫近 8%，好倉自相踐踏，石油價格跌到一年來的低位。市場不看好即將召開的 OPEC + 會議，認為 2019 年石油供應增加、需求減少，沽空盤湧現​​。德國經濟數據疲弱，令市場擔心歐洲經濟，加上西班牙聲稱要否決脫歐方案，歐股、歐元走低。美國股市因為感恩節而縮短、成交量下降，油公司股價帶動大市探底。聯儲官員語境偏鴿，美債繼續獲得支持，十年期國債利率收報 3.02%。

石油價格遭遇黑色星期五，寫下 2014 年以來的最大單日跌幅。大跌的直接原因是沙特與俄羅斯的產油交涉不順利，俄羅斯在減產上態度曖昧。美國對伊朗實施能源制裁之前，為了平抑油價，極力促成 OPEC 增產以填補伊朗石油退出市場所帶來的真空，幾大產油國礙於美國的威嚇而就範增產。不料美國在製裁前夜對伊朗的進口大戶開出豁免清單，令石油供應撞車。同時，美國頁岩氣開發再度增強，該國能源進出口趨向平衡，對世界其他地方的石油需求不斷降低，庫存增高。全球經濟開始出現放緩跡象，市場擔心 2019 年的需求較之前預計的更少。供需失衡之下，油價在兩個月內急跌三成，受傷頗重。筆者認為，本週的 OPEC + 會議，在減產問題上難以達成重大共識，沙特及小伙伴單邊減產可能更現實一點。

近日債市講得最多的故事，叫做 Fed Pause，即是因為經濟增長放緩和市場大幅波動，聯邦儲備局會在明年年中暫停加息，樂觀者更認為今年底加息之後息口就已經見頂。歐洲、中國和日本經濟在放緩是事實，美國經濟應該也見到本週期最高點了。不過，筆者相信美國經濟的放緩在可預見的將來都比較溫和，屬於回歸中間點的性質，不至於聯儲出手救援。筆者不認為貨幣當局會因為目前程度的市場調整而改變政策立場，因為投資者並沒有出現過度反應，金融系統更不存在系統性風險。 1958 年以來 S&P500 每年大約有 53 次單日波幅超過 1% 的，美股目前波幅大致符合這個範圍，市場只是因為金融危機後日子過得太舒服了，所以一遇到逆境就出現央行搭救的幻覺。以現在工資上漲的情況，估計聯儲在停止加息上會十分慎重，但是筆者同意未來的聯儲政策將取決於當時的經濟數據。

本週重大事件頗多。美國總統特朗普與中國國家主席習近平在阿根廷見面，中美關係如何發展是市場的第一個看點。 OPEC + 舉行會議，能否出現減產協議備受市場關注。聯儲高官有幾個重要的演講，包括鮑威爾星期三在紐約經濟俱樂部關於美國經濟的演講。聯儲十一月會議紀要在星期四發表。美國第三季度 GDP 增長預計被下方修正到 3.4%。