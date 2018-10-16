〈南亞科法說〉DRAM需求較前半年保守 下修今年資本支出降幅逾1成

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (16) 日公布第 3 季財報，展望後市，南亞科總經理李培瑛不諱言，第 4 季 DRAM 需求相對前半年保守，預期單季平均銷售單價可能下滑 5% 左右，PC 需求為目前唯一表現趨緩的應用，且由於第 3 季 DRAM 供應商增加投片量，南亞科已下修今年資本支出逾 1 成，明年仍得視國際局勢變化，預期價格將在合理範圍內緩跌。

展望第 4 季，李培瑛表示，受到美中貿易戰與 CPU 短缺影響，第 4 季 DRAM 需求相對前半年保守，目前現貨市場已走跌，預期第 4 季平均銷售單價可能微幅下滑、約在 5% 上下，惟貿易戰規模與延續時程尚未確定，DRAM 市場長期走勢仍須密切觀察。

不過，李培瑛強調，南亞科致力使產品組合多元化，這是最關鍵的執行方針，將努力維持毛利率跟營益率，且若能將產品線最佳化，就有機會維持相對較高的平均售價。

從各應用別需求來看，李培瑛指出，目前手機與伺服器市場健康，手機部分，雙鏡頭已成主流，後續以多鏡頭為主，手機產品差異化主要倚賴記憶體規格升級，目前 Android 旗艦機種主流記憶體容量為 6GB-8GB，蘋果 OLED 新機種則導入 4GB。

伺服器部分，李培瑛表示，伺服器記憶體為所有市場區塊中，成長力道最大的，雲端服務與各產業對伺服器需求持續發酵，中國伺服器需求年增 23%，北美四大資料中心需求穩定成長，全球伺服器年增率約 11%，平均記憶體容量持續增加，預期伺服器用記憶體總需求年增超過 3 成。

南亞科 8Gb DDR4 伺服器產品近期已獲美系資料中心大廠驗證通過，第 4 季將推出 LPDDR4/4X 產品線並小量出貨，李培瑛表示，南亞科今年又再度取得驗證，重回伺服器市場，盼能在伺服器市場持續推進。

消費型電子產品部分，李培瑛指出，電視與機上盒、智慧音箱與 SSD 仍為重點市場區塊，新一代智慧手錶提供心電圖功能，預期將帶動未來穿戴裝置的成長，應用持續增加中，表現也不差。

至於 PC 則是唯一表現趨緩的，李培瑛表示，PC DRAM 有些供過於求的情況，除受到 CPU 缺貨影響外，現貨市場也受到次級品流竄影響需求，預期短期內有跌價壓力。

供給方面，由於第 3 季 DRAM 供應商增加投片量，將逐步影響第 4 季至明年第 1 季的市場供給。李培瑛表示，第 4 季起南亞科將延緩產能擴充與資本支出，南亞科已下修今年資本支出，由原先的近 240 億元下調至 210 億元，調幅逾 1 成，減緩整體擴產幅度，投片則視產品組合。

展望明年，李培瑛認為，整個 DRAM 發展對全球產品智慧化是相當關鍵的零組件，若以市場智慧化需求來看，對 DRAM 需求並沒有看未太悲觀，主要仍得觀察國際局勢變化與季節性因素；而由於供應商新產能擴充較理性，預期明年不會有急遽或劇烈的價格波動問題，將在合理的範圍內出現價格緩跌情況，但會緩跌一季或兩季，目前仍看不出來。