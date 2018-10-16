卡現增後遺症？大同決出售芙蓉大樓 市場派跳腳 經營權爭奪戰超展開

三圓建設 (4416) 董事長王光祥宣稱再增加 1% 大同 (2371) 持股，總持股來到 11%，虎視大同經營權，同時對大同將處分仁愛路三段「芙蓉大樓」資產公開表達反對立場。大同回應指出，該項處分案經討論通過，是目前對公司最佳利益方案。大同週一 (15 日) 晚間針對大股東質疑該公司對太陽能產業的投入發出聲明指出，太陽能產業現況是製造端的景氣比較不好，但政府仍鼓勵建置太陽能與風力發電等再生能源建置，以取代舊有發電來源。該公司日前決定加碼投資台南七股區共 133MW 的太陽能電廠。



而針對王光祥認為芙蓉大樓有興建豪宅的條件，不該被輕易出售，應循簡易都更模式重新改造，大同也回應表示，因都更需要時間，該公司內部對於相關的方案都經過審慎的評估，也經過審計委員會、董事會的討論通過，該決定是在目前情況下對公司最佳利益方案。



大同日前在公告處分仁愛路三段資產、亦即芙蓉大樓時曾表示，該公司因應發展太陽光電產業，加上明年償還銀行貸款需求等因素，先前提出現金增資案，但未獲得證期局通過，在資金需求不變之下，才委請尚志資產處分上述資產，並獲得尚志資產的董事會通過。



而芙蓉大樓位處台北市最精華的地段，與指標性豪宅帝寶、吾疆等比鄰，一向是大同龐大的資產中最受矚目的一塊，如今在大同經營權爭奪戰的角力之下被決定出售，恐怕是市場派當初千方百計卡住大同現金增資案且成功後，所始料未及之事，後續發展值得觀察。