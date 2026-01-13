鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-13 17:30

全球記憶體市場正面臨嚴峻挑戰，美光科技行動與客戶端業務部門行銷副總裁 Christopher Moore 近日表示，儘管業界進行巨額投資，記憶體短缺問題料將持續至 2028 年才會得到實質改善。

這項判斷源自於 AI 資料中心需求的爆發性成長。目前，資料中心與 AI 相關需求已佔據整個 DRAM 市場的 50%-60%，較過去的 30%-40% 大幅提升。

‌



Moore 強調，目前的供給緊張是產業性難題，而非單一廠商的資源分配問題。「我們和競爭對手都在全力服務這些細分市場，但供應遠遠不足。」

針對消費者被邊緣化的質疑，美光澄清其消費端業務正透過 OEM 方式持續進行，該公司仍向戴爾、華碩等整機廠商直接供應 LPDDR、DDR 模組，並透過整機整合進入終端市場。

Moore 指出，AI 需求優先順序的上升實質上是可服務市場擴大後，供給端短期內無法同步跟進的結果。

產能擴張面臨的核心障礙在於製造複雜度。Moore 解釋，目前 DRAM 生產主要瓶頸並非設備不足，而是產品規格碎片化導致的產線效率損失。手機和 PC 廠商對 8GB、12GB、16GB 等多種容量的並行需求，迫使晶圓廠經常切換生產設計，直接降低了單位時間的有效產出。

為因應此挑戰，美光正與客戶合作減少晶片種類，透過延長單一產品的生產週期來最大化產量。

新產能的建設進度也限制著供給改善。美光在美國愛達荷州的 ID1 晶圓廠雖將投產時間提前至 2027 年中，但從設備導入到穩定量產​​仍需較長時間。

Moore 預估，只有當新產線完成全面認證後，市場才可能迎來供需平衡的轉折點，而這一關鍵拐點更可能落在 2028 年。