鉅亨研報 2026-01-14 09:14

記憶體族群進入處置！華邦電、南亞科領跌 資金轉進PCB、面板？下一檔短線追逐熱門股都在這！

一、上週盤勢回顧

上週 (1/5~1/9) 在拉斯維加斯舉行的 CES 展牽動盤面變化，指數在持續創高後於周五出現回檔，顯示位階來到較高後，多數投資人轉而獲利了結。

本周由台積電 (2330.TW) 帶領指數上漲 3.20％，櫃買指數收漲 0.65％，資金持續流入 AI 相關概念股，不過受到地緣政治、原物料飆漲等問題，市場也將部分資金轉入相關個股，比如：鋼鐵股、不鏽鋼股等。

記憶體延續前幾周表現，但在週五下殺過程中，多數記憶體個股一度打入跌停，包括：入處置的群聯 (8299.TW)、華邦電(2344.TW)、南亞科(2408.TW) 以及旺宏(2337.TW)。而太陽能與衛星股在多數股票出處置後持續呈現強勢，顯示目前資金並未全數從衛星題材抽離。

本週的強弱產業有：

強勢產業: 面板、記憶體、晶圓代工、封裝設備

弱勢產業: 被動元件、光通訊、PCB

本週關注重要產業動向：

1. 記憶體重挫! 後市怎麼看?

2.CES 展黃仁勳發言引發散熱、連接線利空賣壓、兩大產業疑慮解析

3.FOPLP 成資金新寵 群創因漲幅過大打入處置

二、產業與個股動態

記憶體重挫! 後市怎麼看?

本週記憶體族群在基本面趨勢支撐下，仍屬中期多頭結構，但短線受到三大因素衝擊：

1. 美光、SanDisk 股價拉回

2. 多檔台股記憶體遭列入處置

3. 高檔籌碼凌亂，獲利賣壓集中釋出

對照韓國同業，三星電子、SK 海力士今日 (1/9) 股價跌幅相對有限，顯示台股記憶體走勢明顯偏弱，可能原因為為處置股機制導致市場放大短線賣壓。