本週操盤筆記 (0430-0504)：

一. 美國聯準會 (Fed) 5 月利率會議：

本週 Fed 將召開 5 月份利率會議，目前市場預期 Fed 將維持基準利率走廊在 1.50% - 1.75% 不變，但市場高度預期 Fed 將在六月再度升息。

二. 各國公布 4 月製造業 PMI 終值：

本週全球主要國家皆將公布 4 月製造業 PMI 終值，而其中又以中國製造業 PMI 數據最為重要，因此前中國 3 月財新製造業 PMI，已跌至 4 個月新低的 51.0。

市場目前預期，代表國企、大型企業的 4 月中國官方製造業 PMI 亦將放緩，並且代表中、小企業的財新製造業 PMI，4 月也估將跌破 51 的整數關卡。

三. 美國公布 4 月非農、PCE 數據：

在 3 月美國非農繳出僅新增 10.3 萬人的慘淡成績之後，目前市場預期，4 月份美國新增非農將回升至正常水平 18 萬人上下，並且失業率可望進一步收縮至 4.0%。

同時 Fed 最關注的通膨指標：個人消費支出指數 (PCE) 亦將於本週公布，目前市場預期，4 月核心 PCE 指數年增率將來到 2.0%，比起前月的 1.6% 大幅增長，顯示美國實體經濟的通膨狀況，仍在繼續上行。

四. 蘋果、特斯拉、阿里巴巴發布財報：

本週美股將持續發布財報，值得關注的個股包括：蘋果、特斯拉、阿里巴巴、波克夏海瑟威、輝瑞、默克等重要個股，都將公布 2018 年最新一季財報。

而蘋果財報更是市場的矚目焦點，由於 iPhoneX 售價高昂，再加上晶片代工商台積電、OLED 面板供應商三星新一季財報不盡理想，正暗示 iPhoneX 需求可能出現降溫。

但亦有分析師認為，iPhoneX 需求不振的利空，很可能隨著蘋果股價近日的大跌，已完成訂價，市場的焦點將轉移至關注蘋果財報上的資本支出和服務類收入。