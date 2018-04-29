美國第一季經濟背後的分歧：消費創五年新低 薪資創十年最大增幅

摘要：美國第第一季經濟增速雖好於預期，但較去年第第四季有所放緩, 主要受美國第第一季消費增長大幅低於前值，創五年新低的影響。但第第一季美國薪資增長創 2008 年第第三季以來最大增幅，核心 PCE 也創 2007 年第第四季以來最大增幅。金融部落格 ZeroHedge 認為，應警惕通膨工資壓力的增長。

周五美國商務部公布的數據顯示，美國第第一季 GDP 為 2.3%，好於路透社調查的經濟學家預期的 2%，不及前值的 2.9%，主要受消費者支出大幅下降的影響。

第第一季美國消費者支出僅增長 1.1％，為 2013 年第第二季以來最低，大幅低於前值的 4.0%。美國消費者支出占全美經濟活動的 2/3 以上。

第第一季美國薪資環比增長 0.9%，高於前值的 0.5%，為 2007 年第第一季以來最大增幅。包括工資與福利在內的所有報酬年增率增長 2.4%，過去 12 個月內，增長 2.7%。

此外，第第一季美國家庭可支配收入增長 3.4%，高於去年第第四季的 1.1%，第第一季美國家庭儲蓄也出現了增加。

顯然，薪資的增長將有助於通膨率接近聯準會 2% 的目標。商務部的 GDP 報告顯示，第第一季美國通膨率有所上升。除去食品和能源之外的核心個人消費者支出（PCE）物價指數上漲 2.5%，為 2007 年第第四季以來最大增幅，前值為 1.9%。

據路透社報導，美國經濟第第一季增速放緩不會影響聯準會的升息進程。目前市場預計今年年內聯準會將再次升息至少兩次。聯準會 3 月會議紀要顯示，聯準會官員認為，「預計第第一季（經濟）的疲軟將是暫時性的」，因為「季節性因素的影響不大，而經濟基本面仍然強勁。」

美國媒體 CNBC 認為，第第一季美國 GDP 增長放緩，並不一定是美國經濟狀況的真實反映。歷史數據顯示，由於季節性因素，第第一季 GDP 往往比較低迷。

經濟學家們認為，美國第二季經濟增長將加速，美國民眾將會感受到政府 1.5 兆億的減稅政策帶來的影響。減稅政策由今年 1 月開始實施，到第第一季末期才反映到消費者帳戶上。受公司稅和個人所得稅下調、政府開支增加的影響，美國全年的經濟增速將有望達到美國政府 3% 的目標。

但金融部落格 ZeroHedge 警告，薪資增速創十年新高意味著通膨工資壓力正在增長，這比 GDP 數據低迷本身更值得關注。

如下圖所示，第第一季美國私營部門的薪資年增率增長 2.9%，高於 2017 年第第一季的 2.6%。兩者均為 2008 年第第三季以來最大增幅，接近金融危機前的 3% 的增速。

而數據公布後，長短端美債殖利率曲線再次扁平化，10 年期與 2 年期美債殖利率差縮窄至 0.48，接近金融危機前的最低值。

美國 10 年期公債殖利率於本周二盤中突破 3%，緊接着在周三收於 3.03%，為四年來首度在 3% 上方收盤。也是在周三，2 年期美債殖利率上漲 1 個基點，收於 2.49%，達到了 2008 年金融危機以來最高水平。

華爾街此前文章提到，長短端美債殖利率曲線扁平化，是目前華爾街熱議的話題。主流分析一致認為，這一趨勢將在今年繼續持續，但是，何時形成倒掛，或者會不會形成倒掛都成為爭論的焦點。從歷史記錄看，美債殖利率曲線倒掛通常是經濟衰退的一個先行信號。

『新聞來源／華爾街見聞』