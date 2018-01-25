〈台北國際電玩展〉AI結合手機後市可期 童子賢：沒有悲觀的必要

台北電腦公會理事長童子賢今 (25) 日表示，當手機導入人工智慧 (AI) 後，將提供消費者更高效率與生產力，甚至可實現影音自動翻譯功能，除非創新能量消失，否則對手機的發展沒有悲觀的必要。

童子賢比喻，AI 並非產品，就像是還未普及時的「網路」，當時大家不了解何謂「網路」，納悶其為何物，但現在網路在我們生活中無所不在，AI 便是像這樣的存在。

童子賢指出，目前 3C 消費品中，最重要的就是智慧型手機，每年消費金額為電腦消費的 2 倍，許多筆電廠商紛紛與 Google 及亞馬遜 (Amazon) 結盟，要在明年推出具 AI 概念的筆電，而當 AI 概念發展更成熟，手機將更智慧化、更聰明，甚至具備影音自動翻譯的功能，也有機會在可預見的未來中實現。

童子賢強調，未來幾年內，所有 3C 產品都要面對 AI 趨勢，在領域中找出消費族群的應用趨勢，AI 將成為許多品牌或平台打造專屬生態系的重要發展空間，如小米一般發展出良好的生態，就能融入消費者生活與環境。

童子賢認為，當手機與物聯網及 AI 結合後，會提供消費者更高效率與生產力，無論是娛樂影視、閱聽學習或查閱資料等，甚至直接翻譯多國語言，以目前手機仍為最普及且最受歡迎的消費性電子產品來看，「對手機的發展沒有悲觀的必要」，除非創新能量消失，或產品不再受歡迎才需要擔憂。