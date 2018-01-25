義隆電跨入AI領域 規劃未來3年投入逾百人團隊

IC 設計廠義隆電 (2458-TW) 今(25)日宣布，正式跨入人工智慧 (AI) 領域，規劃從 AI 應用的產品，涵蓋生物辨識領域延伸到汽車電子相關範疇，最後要開發出 AI 平台。義隆電預期，未來 3 年將規畫投入逾百人以上人力資源，投入資金占研發費用 15-30%。

義隆電指出，投入人工智慧發展，總體規畫未來 3 年投入人力資源將超過百人以上，投入資金比例佔總研發費用介於 15-30%，這是一項持續進行中的重要工作，可預見這個部分對公司未來營收貢獻將逐年提升。

義隆電董事長葉儀晧表示，台灣人工智慧學校預計 1 月 27 日開學，以培育我國人工智慧人才為搖藍的基地，義隆電是參與贊助的單位之一，同時，義隆電也有數 10 位主管積極參與人工智慧相關課程，持續不斷投入學習，期許透過產學雙方結合，充實義隆電既有的 AI 人才，並藉此延攬學有專精的 AI 人才。

台灣人工智慧學校是由台灣資料科學協會及財團法人科技生態發展公益基金會籌備處主辦，委託財團法人人工智慧科技基金會執行，並獲中央研究院資訊科學研究所、中央研究院資訊科技創新研究中心的支持協助。

根據研調機構 IDC 預測，在 2021 年時，全球在認知計算及 AI 系統投資規模將達 576 億美元，Gartner 同時預測，至 2020 年，AI 相關產業產值將達 3000 億美元，包含各式產品與服務，此數字與目前全球半導體總體產業產值相去不遠，足見未來發展潛力。

葉儀晧表示，義隆電跨入人工智慧 (AI) 領域，第一次推出採用 AI 技術的 3D 人臉辨識方案軟硬體整合方案，預計今年下半年量產，主要是透過 IR Camera 主動光結合深度資訊，提供防偽方案防止他人翻拍照片方式盜取用戶訊息。

透過人工智慧 (AI) 深度學習技術，系統可偵測臉部特徵進行高精準匹配，解鎖速度快，此外加上智慧曝光功能實現不同光線條件，如陽光下或夜間零流明時可辨識，及智慧自我學習技術於化妝、眼鏡佩戴等複雜條件下仍然可以精準辨識。義隆電提供 3D 人臉辨識晶片方案最佳效能，目標瞄準每年需求近 15 億台智慧型手機市場。