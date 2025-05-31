《大而美法案》使美稅法成「武器」！899條款引發華爾街擔憂

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-31 17:00

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美國新的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）正引發全球投資市場強烈警覺。專家指出，該法案可能讓美國稅法轉變為對外施壓的「武器」。

根據《CNBC》報導，此法案中最受關注的是第 899 條款（Section 899），包含數十年來對美國外國資本稅收待遇最全面的修改。

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多家投資銀行與律師事務所指出，這項稅制變革對全球資本流動的衝擊，恐與川普政府主導的關稅戰爭同等重大。

雖然法案已通過眾議院，目前仍需獲得參議院通過後，方可正式成為美國法律。

德意志銀行 (DB-US) 全球外匯研究主管 George Saravelos 表示，899 條款賦予美國政府進一步升級經濟戰的空間，從貿易戰轉為資本戰。

Saravelos 指出，此條款挑戰美國資本市場的開放性，透過對特定外國投資課徵額外稅金，以促成美國的經濟目標，堪稱是「資本市場武器化」的具體展現。

擬議的稅收有何作用？

依據法案內容，來自上述國家的投資人將面臨每年增加 5 個百分點的稅負，最高可達 20%。巴克萊銀行歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，僅透過這項稅改法案就可能降低美元資產對外國投資者的價值。

Cau 表示，對於在美國營運的歐洲企業，該法案構成潛在威脅，可能引起資本外流。例如康帕斯集團（Compass Group）在美校園提供餐飲服務，洲際酒店集團 (IHG-US) 在美國經營至少 25 家高級酒店，都可能面臨新增稅負的風險。

Linklaters 律師事務所稅務主管 Max Levine 指出，該法案不僅針對企業或個人，也可能波及外國政府與央行，特別是作為美國國債的主要持有者。例如截至今年 3 月，法國與德國共持有約 4,750 億美元的美債。

德銀進一步警告，899 條款將導致美債殖利率實質下降約 100 個基點，降低這些投資者持有美國國債的回報。在美國面臨財政與貿易雙赤字惡化的背景下，這將使政府融資壓力倍增，進一步動搖美國經濟穩定性。

瑞士 Porta Advisors 主席 Beat Wittmann 表示，899 條款只是川普政府政策大局中的一環，資本市場已開始反應。他指出，市場資金近期更傾向流向德國公債等避險資產，而非美國債券。

來自澳洲的大型退休基金亦表達對該法案的憂慮，因澳洲政府實施藥品補助政策，被美國藥廠所反對。