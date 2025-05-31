中國批美濫用晶片出口管制 科技戰火再起
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周五 (30 日) 報導，美中科技戰再度升溫，中國駐美國大使館發言人近日指控美國在半導體產業中「濫用出口管制措施」，對中國企業構成「歧視性限制」，呼籲美方停止錯誤做法並遵守先前達成的貿易協議。
中國駐美大使館發聲抗議
中國駐美國大使館發言人劉鵬宇接受《NBC》新聞訪問時表示，中國近期多次向美方提出關切，特別是在半導體領域，美國對中國的出口限制被視為不公平。他強調，中國敦促美國「立即糾正錯誤行為，停止對中國的歧視性限制，並共同維護雙方在日內瓦高層會談中達成的共識」。
中國的聲明正值美國總統川普在社群媒體上指控中國違反初步貿易協議之際。美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer)) 也向《CNBC》表示，中國在履行協議方面「進展緩慢」。根據 5 月 12 日雙方在瑞士日內瓦舉行的經貿會議後，美中達成了一項為期 90 天的關稅暫停協議，允許雙方尋求緩解緊張局勢的空間。
美國強化對中國出口限制
除了川普的指控外，美國近期也加強了對中國科技企業的出口限制。稍早，美國商務部要求包括新思科技 (Synopsys)(SNPS-US) 與益華電腦 (Cadence Design Systems)(CDNS-US)在內的半導體軟體供應商停止對中國的產品銷售。美方認為，這些出口限制是為了保護美國的國安利益，自川普首任期起，美國即開始限制部分晶片及技術出口。
在人工智慧 (AI) 領域，輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 等先進晶片供應商也受到出口許可規範。輝達更透露，受限於最新規定，該公司本季恐損失約 80 億美元營收，並將面臨約 45 億美元的庫存無法出貨。輝達執行長黃仁勳表示：「美國的政策建立在中國無法生產 AI 晶片的假設上，但現在這一假設明顯錯了。」
中美科技戰未見停歇
事實上，美國在 2019 年曾切斷華為取得美國技術的管道，導致華為智慧型手機業務一度受挫；2022 年拜登政府也進一步限制中國取得輝達與超微的 AI 晶片。儘管拜登政府於去年擬定更廣泛的「AI 擴散規則」以限制全球 AI 晶片出口，但川普政府上月宣布撤銷該規則，計畫在未來幾個月內推出更簡化的新規。
分析人士指出，美中雙方在高科技產業的競爭與對抗仍將持續，短期內恐難見緩解跡象。中國則積極加快自主研發，期望減少對美國先進技術的依賴。
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