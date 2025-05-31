馬斯克揭示SpaceX火星移民新突破：年產1000艘星艦、Optimus明年出發

鉅亨網新聞中心 2025-05-31 16:00

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在德州 SpaceX 基地最新演講中，馬斯克揭示了人類火星移民的歷史性突破，稱 SpaceX 計劃在未來幾年內實現「每年生產 1000 艘星艦（Starship）」的目標，這些星艦將成為將數萬人類遷移火星的關鍵載具。

馬斯克強調，SpaceX 的願景是打造一個「能自我維持的火星文明」，並在地球遭遇重大災難時，成為拯救地球的後盾。

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馬斯克透露，SpaceX 正於德州和佛州同步建設兩座超大型製造基地，專注於星艦量產。這兩座基地預計將成為「全球最大建築」，年產量可媲美波音與空中巴士商用飛機產量。

除了星艦，馬斯克也同時宣布，特斯拉 (TSLA-US) 研發的機器人 Optimus 將於明年出發，並於 2027 年首次登陸火星，成為火星殖民的自動化勞動力。

根據馬斯克，這些機器人將負責建造居住設施、維護供應鏈，並參與火星探索任務，極大減輕火星早期移民的風險和壓力。

在衛星領域，SpaceX 的第三代 Starlink 星鏈計劃年產突破萬顆衛星，單顆衛星體積相當於波音 737 大小，象徵全球通訊網路的重大技術突破。馬斯克指出，這展現了人類具備大規模製造星際載具與太空通訊系統的能力，為跨星際連接奠定基礎。

演講中，馬斯克也再次強調，人類必須成為「多星球物種」，以避免地球單一災難終結文明。地球與火星的雙星球運作，將大幅提升文明韌性，並可將文明壽命延長十倍以上，未來還將向小行星帶、木星衛星甚至其他恆星系統擴展。

根據馬斯克，為實現低成本且高頻率的星際旅行，SpaceX 將開發出「快速、可回收且可靠」的火箭技術。利用巨型「機械筷子」空中捕捉助推器，省去傳統著陸與重新裝配時間。

馬斯克透露，未來助推器可在一小時內完成重新發射，極限可達每小時發射一次星艦，創造前所未有的發射效率。

馬斯克同時也展示了新一代「猛禽 3 號」火箭引擎，擁有更高燃料效率與可靠性，並取消傳統隔熱罩設計，大幅減輕重量並降低故障風險。其創新設計令專家驚艷，馬斯克甚至笑稱：「這幾乎像是外星科技。」

關於火星任務時間表，馬斯克指出，火星發射窗口每 26 個月開啟一次，下一個將於明年年底（約 11 月或 12 月）出現。SpaceX 將全力抓住這個機會，目前達成目標的可能性約為 50%。實現任務關鍵在於「軌道推進劑補給技術」是否能及時完成。