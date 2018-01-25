〈台北國際電玩展〉遊戲產業是幸福產業 2020年產值將超越筆電

2018 台北國際電玩展今 (25) 日開幕，台北電腦公會理事長童子賢表示，遊戲產業產值的提升相當驚人，是值得關注的幸福產業，且據 Newzoo 統計，2017 年全球遊戲產值達 1160 億美元，預估到了 2020 年，產值將達到 1435 億美元，金額遠遠超過筆記型電腦的產值。

童子賢表示，在許多人的成長過程裡，電玩不只是遊戲，而是兼具陪伴、教育與學習功能，「從小處看可怡情怡性，從大處看可成家立業」，甚至從更大的結構來看，可以帶來更多就業、帶來產值與稅收，「這是值得我們關注的幸福產業」。

從電玩產業本身來看，童子賢指出，過去幾十年來，電腦遊戲從獨立機台、電視遊樂器，再發展到掌上型遊戲、桌機，一直到近年來流行的手遊，且近期又加入了虛擬實境 (AR) 與擴增實境 (VR) 遊戲，顯示遊戲不只是單純的個人娛樂，而是擁有更豐富的面貌與層次，產業不斷進化中。

童子賢提到，根據 Newzoo 統計，2017 年全球遊戲產值 1160 億美元，預估到了 2020 年將達到 1435 億美元，遠遠超過筆記型電腦的產值。

童子賢強調，台灣本來就有世界級的電競選手與發達的網路直播，且擁有全球第五的電競收視族群，這些都是電競比賽發展相當肥沃的土壤，盼電玩展能扮演亞洲遊戲版權交易平台角色，讓大家能將傑出的創意與遊戲推向全世界。

今年電玩展共有 28 個國家、近 400 家業者參展，以高達 2000 個攤位的展覽規模寫下歷史紀錄，其中，參觀「商務區」的預先登錄買主超過 25 國，主辦單位預估可吸引約 2500 位國內外買主參與盛會；玩家區則預估 4 天將湧入 30 萬人次參與。