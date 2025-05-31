美國製造業回流指數大跌：亞洲低成本供應鏈再次崛起？

鉅亨網新聞中心 2025-05-31 19:10

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美國製造業回流指數在 2024 年出現大幅下滑，結束連續兩年的成長趨勢。面對內部產能飽和與勞動力瓶頸，美國企業再度轉向亞洲低成本國家。

根據《財經》雜誌報導，美國國內製造業總產值（MGO）幾乎停滯，2024 全年僅微增 1%，與此同時，來自亞洲 14 個低成本國家地區的進口金額大幅成長 9%，達 9,680 億美元，顯示本土產能擴張乏力，企業在成本與效率壓力下，紛紛重返亞洲供應鏈。

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墨西哥供應瓶頸浮現 亞洲高科技產品強勢回流

《財經》指出，墨西哥作為美國近岸生產基地的承接能力似乎已經面臨極限。儘管 2024 年墨對美出口額年增 8%，達到 4,570 億美元，但電力短缺與勞工成本上升（自 2020 年以來累積上漲 14%）導致物流與基礎設施壓力加劇，倉庫空置率也升至 8%，顯示近岸外包動能正逐步放緩。

與此同時，亞洲高科技製造品則強勢回流美國市場。電腦電子（+310 億美元）、電氣設備（+180 億美元）與化學品（+100 億美元）成為進口增長主力，合計占比達 65%，突顯美國對海外關鍵零組件的依賴仍居高不下。

自中國的製成品進口金額亦小幅增加 67 億美元，但在整體亞洲進口中所占比重則持續下滑，反映供應鏈多元化與中國出口競爭力調整趨勢。

自給率不升反降 高階製造計畫延宕

儘管美方持續推動供應鏈在地化政策，2024 年美國製造業的「自給自足指數」卻出現逆轉。全年淨進口額暴增 1,550 億美元（增幅 6%），但本土製造淨產出僅增加 260 億美元，增幅不足 1%，反映供應鏈重建進展緩慢。

高階製造領域同樣進展不如預期。美國多項半導體投資計畫因監管流程繁瑣與技術人才短缺遭遇延誤，導致本地供應鏈缺口難以短期內彌補。

企業回流信心不減 AI 投資進展緩慢

儘管遭遇多重挑戰，企業對回流策略的長期信心未動搖。2025 年 3 月的調查顯示，企業 CEO 對回流的支持意願提升 15%，其中 25% 的受訪者則認為勞動力成本為最大障礙，因為美國製造業時薪遠高於亞洲平均水準。

地緣政治風險則成為新的推力，視其為回流主因的 CEO 比例激增 50%。此外，越來越多企業採取創新手段應對困局，包括實施四天工作制、推動彈性排班與導入 AI 品質控管技術。

然而，《財經》也指出，美國製造業在 AI 應用上的投資占風險資本的比例僅為 3%，遠低於中國的 43%，在技術落地速度與效率上仍有巨大鴻溝。

供應鏈本地化困難 勞動力與韌性建構成長期挑戰

此外，《財經》也揭示，美國製造業供應鏈結構性問題仍待解決。目前僅有 5% 的企業能完全在地採購原材料，凸顯原料供應本地化的挑戰。

同時，企業也面臨雙重人才斷層，一方面是技能錯配，另一方面則是 Z 世代對製造業就業意願偏低，促使波音等龍頭企業啟動知識傳承與訓練計畫以穩住人力資源。

在供應鏈韌性策略上，62% 的企業選擇調整產品配方以降低對特定供應商依賴，另有 56% 聘用「關稅工程師」應對政策風險，反映企業對未來不確定性的高度警覺。

回流不是終結而是校正 三大困境仍待突破

最後，《財經》指出，2024 年指數的下滑不代表製造業回流終結，而是反映企業在現實成本與供需關係下進行策略調整。

美國製造業回流是否能達到預期，關鍵在於能否解決成本控制、人才建設以及韌性營運這三大難題