中國推《算力互聯互通行動計畫》 打造統一AI算力網路

鉅亨網新聞中心 2025-05-31 18:00

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中國工業和信息化部於 5 月 30 日發布《算力互聯互通行動計畫》，明確提出至 2026 年建構較為完備的算力互聯標準、識別與規則體系，並計劃於 2028 年前基本實現全國公共算力的標準化互聯。

該計畫旨在建設具備「智慧感知、即時發現、隨需獲取」能力的算力網路，象徵中國數位基礎設施正逐步由「拼圖式部署」轉向「網路級統籌」。

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若先前的「東數西算」主要著眼於算力部署的地理分布問題，這份行動計畫則進一步強調算力之間的互聯、協同與調度能力。根據中國官方說明，未來的算力資源將如同電網一樣具備統一調度與智慧分配能力，以因應 AI 應用場景對靈活算力資源的需求。

行動計畫的核心在於提升連接能力，並非僅強化實體機房建設。計畫提出三大轉型方向，包括從「資源導向」轉為「服務導向」、從「孤立運作」轉為「協同共享」、從「靜態部署」轉為「智慧調度」。目標是提升算力資源的靈活性與使用效率，推動算力服務按需可取。

目前，儘管 AI 技術應用日益廣泛，但算力資源的調度仍面臨挑戰。異構架構之間缺乏兼容性、通訊協議未統一，以及標識系統不健全等問題，使得部分算力無法充分利用。

針對上述痛點，《算力互聯互通行動計畫》提出推動高性能傳輸協議、遠端記憶體存取（RDMA）及算網融合調度等技術的發展，以解決資源孤立問題。

此外，計畫中也提出三項重點措施：首先是核心技術攻關，聚焦無損網路、總線協定、路由晶片等設備；其次是建立統一的標準體系，推進通訊與調度協議標準化；最後則是加強產業鏈協同，鼓勵晶片、網路及軟體廠商共同參與技術研發。

相關部署顯示出中國在 AI 發展背景下，強化自主算力能力的政策方向。

在中國數位基礎建設發展過程中，「東數西算」計畫率先針對算力分布做出安排，《算力互聯互通行動計畫》則可視為進一步整合與優化資源的策略。

未來重點不再僅是算力的建設總量，而是如何高效、靈活地實現全國算力資源的互聯與協同。

綜合來看，該行動計畫意圖建立類似「神經網路」的算力基礎設施，使不同地區、平台與架構間的算力資源能夠互通共融。