摩根大通戴蒙警告：敵不在中國 而在「美國內部」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-31 17:30

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摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙（Jamie Dimon）於美國時間 5 月 30 日，在加州舉行的經濟論壇中發出警訊。他表示，美國真正的威脅不是中國，而是來自國內的體制與治理危機，強調應優先面對「內部的敵人」。

戴蒙指出，中國雖為潛在競爭對手，但其在多個領域展現高度效率與執行力。他質疑道：「我真正擔心的是我們自己。我們能否在我們自己的行動、價值觀、能力和管理方面齊心協力？」

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戴蒙強調，中國不會屈服於川普加諸的貿易壓力，並預警中美貿易僵局恐將持續。儘管戴蒙支持投資大師巴菲特對「美國具有韌性」的評價，但他強調「此次挑戰不同以往，美國必須快速團結改革」。

美國制度性問題叢生 成長潛力受限

戴蒙批評，美國現存「驚人的管理不善」。(圖：Shutterstock)

戴蒙批評，美國現存「驚人的管理不善」，包括繁瑣的許可制度、複雜稅法、移民政策失衡及健保、教育體系問題。他認為，若能有效推動改革，美國有望恢復 3% 經濟年增率。

根據美國國會預算辦公室資料，2024 年財政赤字達 2 兆美元，占 GDP 約 7%。戴蒙警告，一旦經濟陷入衰退，赤字占比恐上升至 10%，對國家財政造成嚴重威脅。

美國商務部 29 日修正的數據顯示，2025 年第一季 GDP 為 - 0.2%，遠低於前一季的 2.4%。此數據變化凸顯美國政府關稅政策引發的不確定性持續上升，導致企業與消費者信心下滑。

經濟與政策研究中心資深學者 Dean Baker 指出，政策反覆與不穩定導致企業保守、家庭延後大額支出，美國經濟疲弱態勢恐難逆轉。

戴蒙支持對附帶收益課稅 示警債市恐爆裂縫

根據《路透》報導，戴蒙呼籲對附帶收益（carried interest）課稅，並主張將所得稅抵免加倍。他認為該政策將帶來 600 億美元額外收入，有助於改善住房與社區建設。

戴蒙還警告，美國長期實施的量化寬鬆政策與龐大開支，可能引發債券市場崩潰，裂痕可能在「6 個月至 6 年內」出現，風險不容忽視。

摩根大通早前即指出，若貿易戰升溫，將可能令美國陷入經濟衰退風險。川普關稅政策正動搖美國作為全球資金避風港的地位。

戴蒙主張重啟對中對話 反對貿易脫鉤

戴蒙在接受《金融時報》專訪時也明確表示，美中經濟「不應脫鉤」，並呼籲立即恢復對話與接觸，以穩定雙邊與全球經濟。

此外，他還建議美國應與歐洲、英國、日本、南韓、澳洲、菲律賓等盟國深化經濟合作，建立牢固的經濟關係。

戴蒙回顧近十年指出，儘管許多金融公司年報酬超過 17%，實際上不少公司幾近破產，世界金融環境極度殘酷，風險依然存在。