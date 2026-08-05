鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-05 12:20

據悉，川普政府正著手研擬禁令，擬限制美國進口新一代中國製資料中心光收發模組，以強化人工智慧（AI）基礎設施的供應鏈安全。此案由主管美國電信產業的聯邦通訊委員會（FCC）主導研擬，官方盼於今年內公布並上路，惟知情人士也強調，最終規則仍有可能被修改甚至擱置。

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根據《路透》，FCC 此次擬禁止的是「新型號」光收發器的進口，主要瞄準支撑 AI 伺服器運算的 800G 與 1.6T 等高速光模組。

不過草案目前仍有大量模糊地帶，究竟現有存量型號、已入關庫存，乃至上游零組件是否一併納入禁令，均尚未定案，這些細節將直接左右最終衝擊的規模。

值得留意的是，報導指出草案設計上將豁免「非中國供應商」，代表打擊面理論上就是鎖定中國品牌本身，而非泛指所有在中國境內生產的光模組。

換言之，若中國品牌在東南亞設廠生產，是否同樣受限仍是未知數。

此外，這並非單一孤立事件。FCC 稍早已於 7 月 22 日投票通過擴大禁令範圍的提案，禁止設備中含有「受管制實體清單」廠商所產邏輯晶片組件的產品進口，代表就算光模組本身不在中國組裝，只要內含中國廠商生產的核心邏輯晶片，同樣可能被納入限制。

往前追溯，FCC 在 7 月 28 日也才剛宣布禁止中國製人形機器人與電力變流器進口，理由同樣扣連「AI 基礎設施國家安全」；消費級路由器的進口限制則更早已上路。

整體看來，這已是川普政府對中科技圍堵政策的延續與升級，只是過去多聚焦於晶片，如今戰線已延伸至 AI 資料中心底層硬體。

產能缺口難補：美系廠半年內接不住中系讓出的訂單

分析指出，儘管消息面激勵美股相關個股走高，市場交易的本質是「訂單移轉」的想像。

若中國新一代光模組被擋在美國市場之外，北美雲端業者的 AI 資本支出勢必轉向本土供應鏈。

其中，祥茂光電作為直接生產高速數通光模組的廠商，被視為最直接的替代標的，股價彈性也最大；Lumentum 與 Coherent 握有雷射器與高速光晶片產能，輝達 (NVDA-US) 先前已透過策略投資鎖定兩者產能，兼具上游晶片供應與整機模組雙重身分；康寧則受惠於資料中心建設帶動的光纖與光互連材料需求，屬於產業鏈間接受惠者。

但分析指出，硬現實是美系廠商目前的有效產能，半年內恐怕遠遠填補不了中國廠商讓出的市場缺口。

市場預估，2025 年全球 1.6T 模組出貨量將上看 420 萬台，加計 800G 模組需求，非中國陣營產能：Lumentum 月產約 10 萬台、AOI 規劃擴至月產 50 萬台、Fabrinet(FN-US) 泰國廠仍在擴產中，合計仍遠不足以承接缺口。

反觀中國光模組廠訂單已排至 2028 年，凸顯供給端本已高度緊繃；中國廠商目前掌握全球逾七成高速光模組產能，其中中際旭創在美國數通光模組市場的市占率更高達約 27%。

分析認為，政策一紙禁令固然可以立即阻斷進口，但產能爬坡、良率優化與大客戶驗證流程曠日費時，絕非短短數月可以補齊，這也被視為後續股價最大的回檔風險所在。

一旦市場意識到紅利兌現週期遠比預期漫長，或最終規則納入大量豁免條款，樂觀溢價恐怕迅速回吐。

摩根士丹利：短期利多美系廠，長期仍卡在磷化銦供應瓶頸

摩根士丹利報告指出，此事件對美系光元件供應鏈屬於正面消息。

以中際旭創與新易盛合計約占全球光收發模組市場一半佔有率的現況推算，具備垂直整合能力的 Coherent 可望成為規模化受惠者最明確的一家，祥茂光電與 Fabrinet 也有機會承接部分增量需求。

與此同時，Lumentum 雖然自身光模組業務曝險相對有限，但其對外供應雷射器予多家模組廠，中國供應商若受限，雷射二極體（EML）供給緊張的緩解時程恐將延後，因此間接受惠。

不過，摩根士丹利的態度也相對謹慎，直言以目前非中國廠商產能，根本難以承接 AI 資本支出帶來的龐大需求。

報告並提及，Lumentum 與 Coherent 兩家公司執行長過去都曾公開倡議類似限制措施，理由是美系廠商普遍無法對中國雲端業者供貨，中國廠商卻能反向供貨給美國市場，形成不對等競爭。

報告也點出最大風險在於磷化銦。此關鍵原料供應主要來自包括 AXT 公司 (AXTI-US) 在內的廠商，Lumentum 上週才剛與相關供應商簽署新協議，Coherent 執行長數月前也隨川普訪中團出訪中國，凸顯美系廠商本身對中國供應鏈仍有依賴，這將是禁令能否落地執行的一大變數。

花旗銀行的看法則更為保留，認為此事不太可能是一刀切式的簡單規則。

花旗提出四大理由：

全球前十大光模組廠中有七家為中國企業，為美國主要雲端服務商供應逾半數高速光模組；

AI 光元件供應鏈本身已相當緊繃，中國龍頭廠商在零組件保障與先進產品研發上仍具關鍵優勢；

中國模組廠具備明顯成本優勢，是雲端業者資本支出效率的重要支撐；

且中國主要光模組廠早已布局海外產線。

基於上述現實，花旗研判最終規則大機率會納入一定豁免條款，海外產能擴張仍將是中國供應商因應的核心策略。

中國廠商曝險不一，新易盛壓力恐最直接

分析稱，若禁令最終落地，中國本土光模組廠受到的衝擊程度也不盡相同。

新易盛 (300502-CN) 對北美客戶依賴度最高，2024 年海外營收占比高達 87%，與中際旭創並列中國出口最積極的兩大光模組廠，2025 年營收約 35 億美元，一旦新品準入受阻，壓力恐最為直接。

中際旭創雖然美國收入占比同樣偏高，但因已提前布局海外產能，緩衝空間相對較大。

分析人士普遍認為，短期衝擊主要來自市場風險偏好轉變，而非業績立即斷崖，後續發展仍充滿不確定性，情勢隨時可能反轉。

兩種劇本：全面禁令 vs. 提高門檻但留活路

展望後續，市場普遍認為存在兩種情境。

第一種情境是草案大致落地，新型光模組直接被擋在美國市場門外，1.6T 及下一代新品幾乎喪失美國入場資格，至於已完成認證的存量 800G 產品，則取決於規則是否設有緩衝窗口期。

短期內可能出現客戶搶在禁令生效前加速拉貨、隨後新品訂單急凍的現象；不過歐洲、中東、東南亞等其他市場，加上中國本土算力建設需求，仍將成為重要緩衝，不至於出現業績全面停滯的局面，同時北美大客戶勢必加速對美系廠商展開導入驗證，只是產能瓶頸將制約實際替代速度。

第二種情境則是禁令歷經遊說角力後大幅弱化，最終僅提高認證門檻，而非直接祭出進口禁令，如此一來市場情緒有望隨利空出盡而修復，行情重新回歸 AI 算力需求本身的基本面邏輯。

值得注意的是，美國本土雲端業者本身其實也是這場政策攻防的利害關係人之一。若強行切斷已相當成熟的中國供應鏈，代價將是算力硬體成本墊高、AI 資料中心擴建進度受拖累。

這也是為何包括輝達在內的科技巨頭，都可能積極投入政策遊說，顯示這項政策絕非行政部門可以片面拍板。

事實上，目前美國資料中心建設已面臨嚴峻延誤，近半數原訂 2026 年投運的 AI 資料中心專案已延遲或取消，原因包括電力基礎設施不足與中國零組件供應受限；美國資料中心平均建置週期長達 3 年，遠慢於中國建設速度。

若禁令真正落地，恐將在本已供需吃緊的光模組市場進一步推升緊張情勢，直接墊高美國 AI 資料中心建設成本並拉長交付時程，對急欲維持 AI 競賽領先地位的美國政府而言，同樣是不願樂見的結果。

觀察：戰線從 GPU 延伸至光模組，供應鏈「雙軌化」恐成長期趨勢

分析認為，放到更宏觀的視角看，這次傳聞的象徵意義恐怕遠大於當下實際衝擊。

過去中美科技角力主戰場集中在 GPU 等運算晶片，如今戰火已延燒至 AI 資料中心底層硬體光模組，顯示整條 AI 基礎設施產業鏈已全面捲入地緣政治博弈。

全球光模組市場過去由中國供應全世界，如今正走向區域割裂：美國市場轉向本土加盟友供應鏈，中國廠商則被迫加速開拓非美市場、加碼海外產線布局。

對光通訊類股而言，過去支撐估值的重要支柱正是北美 AI 算力爆發帶來的訂單動能，這起事件恐迫使市場重新為相關企業的北美業務計入地緣政治風險溢價。

分析人士預期，後續資金將更加青睞兩類標的：

一是海外營收占比較低、國內算力業務比重較高的公司；

二是光晶片自主研發進度領先、海外產能布局較完備的廠商。

整體而言，這項禁令的最終效果仍存在高度不確定性，短期內或對中國光模組龍頭廠商帶來一定衝擊，但同時也可能顯著推升美國 AI 資料中心的建設成本與交付延遲風險。

長期來看，此事件或將加速全球光模組供應鏈走向「雙軌化」，即一條以中國廠商為核心，服務中國及「一帶一路」市場；另一條則以美系企業為主導，服務北美及其盟友市場。