台股今 (5) 日早盤在電子權值股、ABF 載板、光通訊及 IPC 族群帶頭衝鋒下，指數一度狂飆 1619 點，最高攀升至 44980.31 點，高低震盪達 1170.48 點，一舉收復月線與季線關卡。終場收在 44611.6 點，上漲 1250.94 點，漲幅 2.88%，成交量放大至 1.14 兆元，重回兆元大關。