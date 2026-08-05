鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (5) 日早盤在電子權值股、ABF 載板、光通訊及 IPC 族群帶頭衝鋒下，指數一度狂飆 1619 點，最高攀升至 44980.31 點，高低震盪達 1170.48 點，一舉收復月線與季線關卡。終場收在 44611.6 點，上漲 1250.94 點，漲幅 2.88%，成交量放大至 1.14 兆元，重回兆元大關。
權值股全數回歸多頭陣容，台積電 (2330-TW) 上漲 85 元，漲約 3.5%，收 2405 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 135 元，漲約 3.5%，收在 4000 元；鴻海 (2317-TW) 漲約 3%；；台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 漲約 1%。
ABF 載板三雄強勢大漲，景碩 (3189-TW) 漲約 7%，欣興 (3037-TW) 漲約 4% ，南電 (8046-TW) 漲約 1%。
記憶體族群同受報價上揚帶動，力積電 (6770-TW) 漲停，華邦電 (2344-TW) 漲約 7%，南亞科 (2408-TW) 漲約 2%。
受惠美國擬封殺中國光收發器消息，光通訊概念股買氣沸騰，穩懋 (3105-TW)、波若威 (3163-TW)、IET-KY (4971-TW)、聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW) 均攻上漲停。
工業電腦族群受惠 Edge AI 落地發酵，龍頭研華 (2395-TW) 、研揚 (6579-TW) 均漲停，樺漢 (6414-TW) 漲約 7%。
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