美出口管制反助中企 三星、SK海力士傳測試AMEC設備

鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-05 12:30

美國持續收緊對中國半導體出口管制之際，知情人士透露，三星電子與 SK 海力士 (SK Hynix) 正評估未來是否把中國中微半導體設備 (AMEC) 的晶片製造設備導入中國廠使用，以因應美方進一步限制出口的風險。

路透引述三名熟悉內情人士說法報導，兩家南韓記憶體大廠約從兩年前便開始測試 AMEC 的蝕刻設備。目前相關測試尚未演變為大規模採用決策，但對總部位於上海的 AMEC 而言，若能獲得全球頂尖記憶體製造商認可，將具有重大指標意義。

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更廣泛而言，這項測試也凸顯美國科技管制的矛盾效應：原本旨在限制中國半導體發展的政策，反而為中國設備商創造機會，得以打入外資在中國營運的晶圓廠。

目前三星在西安設有 NAND Flash 工廠，SK 海力士則在大連設有 NAND 廠，在無錫設有 DRAM 廠。這些廠房目前仍高度依賴美商應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US) 及科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 提供的蝕刻設備。

由於議題敏感，消息人士均要求匿名。三星向路透表示，未曾在中國工廠測試 AMEC 設備，也未考慮這麼做。SK 海力士拒絕評論。AMEC 及負責執行出口管制的美國商務部工業暨安全局 (BIS) 則未立即置評。

擔憂出口限制持續收緊

美國商務部 2023 年將三星與 SK 海力士中國工廠列為「經認證最終用戶」(Validated End User, VEU)，允許兩家公司進口部分受管制的美國設備，無須逐案申請出口許可。

不過，美國已在 2025 年取消 VEU 資格，之後僅核發為期一年的許可，允許兩家公司於 2026 年向中國工廠引進晶片製造設備。

消息人士指出，即使如此，兩家公司仍擔心，美國未來限制措施可能不僅涵蓋新設備，還會擴及既有西方設備的維修、保養與零件更換。因此，兩家公司希望保留中國設備商作為備案，以便維持並升級中國既有產線，而非擴充當地產能。

中國設備商爭取國際認證

另一方面，對 AMEC 及中國新興半導體設備廠而言，若取得三星或 SK 海力士認證，將是極具份量的商業背書。

雖然中國設備商在先進微影及部分檢測設備仍落後海外競爭對手，但在蝕刻、薄膜沉積、清洗及化學機械研磨 (CMP) 等領域，技術差距已明顯縮小，且價格通常較海外產品低了 20% 至 30%。

TechInsights 副董事長 Dan Hutcheson 表示，中國設備價格普遍比國際同級產品便宜兩到三成。

消息人士指出，AMEC 設備目前已獲中國主要晶片廠採用，包括 NAND Flash 製造商長江存儲 (YMTC)，也因此讓三星與 SK 海力士更有信心，認為部分設備已成熟到足以進行測試。

中國設備商崛起，長期而言可能挑戰應用材料、科林研發、科磊 (KLA)(KLAC-US) 以及日本、歐洲設備商長年主導的晶圓製造設備市場。對設備商而言，中國仍是重要市場，例如應材 2025 會計年度在中國營收達 85.3 億美元，占總營收 30%。

即便如此，中國設備商若要全面突破仍面臨挑戰，包括冗長的設備驗證流程、售後服務網絡較小、智慧財產權疑慮，以及可能遭遇美方政治壓力。

此外，目前仍不清楚三星與 SK 海力士是否會將中國設備導入南韓本土工廠，因為仍存在資安及智慧財產權風險。

不過，美國出口管制確實已替中國半導體設備業創造發展契機。德意志銀行 (Deutsche Bank) 預估，北方華創 (Naura)、AMEC、拓荊科技(Piotech) 及 ACM Research 等公司 2026 年營收都將突破 10 億美元。