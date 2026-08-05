鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-05 11:50

美國財長貝森特周二 (4 日) 接受《NHK》專訪時表示，他認識日本央行總裁植田和男逾 15 年，深信植田會採取對日本經濟最有利的經濟決定。他並直言，日本通膨升溫部分源自弱勢日元與能源漲價，待能源回穩、日元過度疲軟獲矯正，通膨可望放緩，使日本經濟與日元進入「良性循環」。此番表態被市場解讀為華府公開押注日本央行 (BOJ) 在 9 月 17-18 日會議上升息。

(圖:shutterstock)

貝森特長期呼籲日本升息，此次更把匯率干預與貨幣政策掛鉤。他強調，美日上週五 (7 月 31 日) 罕見聯手買入日元，為 1998 年來首度聯合買日元、2011 年後再度協調干預，意在防止弱勢日元引爆亞洲貨幣競貶、動盪蔓延。

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貝森特說，「干預釋放信號，但真正改變走勢的是政策」，並稱美方透過紐約聯準銀行賣歐元買日元，此舉兼具「象徵日美合作信任」之意，也避免日本國債失錨連動推高美國長債殖利率。