鉅亨網編譯陳韋廷
美國財長貝森特周二 (4 日) 接受《NHK》專訪時表示，他認識日本央行總裁植田和男逾 15 年，深信植田會採取對日本經濟最有利的經濟決定。他並直言，日本通膨升溫部分源自弱勢日元與能源漲價，待能源回穩、日元過度疲軟獲矯正，通膨可望放緩，使日本經濟與日元進入「良性循環」。此番表態被市場解讀為華府公開押注日本央行 (BOJ) 在 9 月 17-18 日會議上升息。
貝森特長期呼籲日本升息，此次更把匯率干預與貨幣政策掛鉤。他強調，美日上週五 (7 月 31 日) 罕見聯手買入日元，為 1998 年來首度聯合買日元、2011 年後再度協調干預，意在防止弱勢日元引爆亞洲貨幣競貶、動盪蔓延。
貝森特說，「干預釋放信號，但真正改變走勢的是政策」，並稱美方透過紐約聯準銀行賣歐元買日元，此舉兼具「象徵日美合作信任」之意，也避免日本國債失錨連動推高美國長債殖利率。
他還表示，8 月底 G20 財金首長會議將與植田會面，並示警稱日本國債作為全球利率基準的角色不能動搖，美日對「日債安全健全」認知一致。
分析師指出，美國親自下場不全然為日本著想，更憂心日元套利交易反轉與日債拋售潮蔓延至美債市場。短期匯率紅線已由聯合干預劃出，但利差問題未解，BOJ 下月是否升息仍看日本薪資與核心通膨數據。