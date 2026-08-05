賣歐元買日元 美國財長：不惜一切代價支持日本
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國財政部長貝森特周二（4 日）表示，在有利於美國經濟的前提下，川普政府將「不惜一切代價」支持日本穩定匯市。
他在接受《CNBC》節目採訪時稱：「我們將竭盡全力支持日本，前提是對美國經濟和美國納稅人有益。」
貝森特在節目中說，美國已加入日本提振日元的聯合干預行動，原因是日元持續疲軟可能破壞整個亞洲市場穩定，甚至引發其他貨幣競爭性貶值，「這種情況很不健康」。
他強調：「考慮到貿易流量、經濟規模以及日本對全球儲蓄市場的貢獻，保持日元穩定至關重要。日本政府明白這一點，我國很榮幸與日本合作，共同落實相關政策，協助地區穩定。」
《CNBC》指出，此次美日聯合干預是美國支持另一主要貨幣的罕見舉措，凸顯出華府對日元長期疲軟可能加劇日本通膨、打壓其他亞洲貨幣、擾亂全球市場的擔憂。
作為美日聯合行動的一部分，美國財政部出售了外匯儲備中的歐元，並將所得資金用於買入日元。貝森特說，他已向歐洲官員說明出售歐元僅為儲備資產重新配置。
「在我看來，歐元匯率已更接近均衡水準，」貝森特說，「我不會評論歐元應該在什麼位置交易，但真正的問題在於日元目前被嚴重低估，以及日本政府正在採取哪些應對措施。」
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