賣歐元買日元 美國財長：不惜一切代價支持日本

美國財政部長貝森特周二（4 日）表示，在有利於美國經濟的前提下，川普政府將「不惜一切代價」支持日本穩定匯市。

他在接受《CNBC》節目採訪時稱：「我們將竭盡全力支持日本，前提是對美國經濟和美國納稅人有益。」