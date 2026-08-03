川普支持度跌至35%！路透民調：民主黨近十年首度在經濟議題超越共和黨

鉅亨網編譯許家華 2026-08-04 05:20

最新路透 / 益普索 (Reuters/Ipsos) 民調顯示，美國選民近十年來首度認為民主黨比共和黨更有能力管理經濟，與此同時，美國總統川普的施政滿意度下滑至 35%，反映能源價格上漲及伊朗戰事對民生造成的壓力，正逐漸侵蝕共和黨在經濟議題上的傳統優勢，也為 11 月國會期中選舉投下變數。

（圖：Shutterstock)

這項民調於上周三至本周一進行，結果顯示，川普施政滿意度由上月調查的 37% 降至 35%，距離其本屆任期最低紀錄僅差 1 個百分點。

‌



在經濟議題方面，37% 的已登記選民認為民主黨提出的經濟政策較佳，略高於支持共和黨的 36%；另有 27% 的受訪者表示不確定，或認為其他政黨能有更好的表現。

這也是近十年來，路透 / 益普索民調首次顯示民主黨在經濟議題上取得領先。共和黨自川普第一任期 (2017 年至 2021 年) 以來，一直到民主黨籍前總統拜登執政四年，以及川普第二任期初期，都一直維持經濟議題的優勢。雖然 2017 年 5 月一項路透 / 益普索調查也曾顯示民主黨領先，但當時問卷設計不同，並未提供「不確定」或「其他政黨」等選項，因此兩者無法直接比較。

調查指出，共和黨在經濟議題上的優勢於川普本屆任期持續縮小，近期更已完全消失。分析認為，美國與以色列今年 2 月對伊朗發動軍事行動後，中東衝突持續延燒，推升國際能源價格，美國家庭生活成本明顯增加，是影響選民態度的重要因素。

川普曾表示，下令對伊朗採取軍事行動，是為了摧毀伊朗核計畫、削弱其攻擊區域對手的能力，並創造推翻伊朗神權政府的條件。然而，自戰事爆發以來，美國汽油價格已累計上漲逾 25%，平均每加侖油價增加超過 1 美元，對家庭支出形成壓力。

若國會選舉此刻舉行，42% 的已登記選民表示將支持民主黨候選人，37% 支持共和黨；無黨籍選民更有 12 個百分點的差距偏向民主黨。

共和黨目前在聯邦參、眾兩院皆握有些微多數席次，11 月 3 日舉行的期中選舉將決定未來兩年國會控制權，因此此次民調被視為共和黨的重要警訊。

不過，民調也指出，全國支持度未必能直接反映實際選舉結果。美國眾議院 435 席中，真正具有競爭性的選區僅約 30 多席；參議院方面，預計只有約 8 席將成為勝負關鍵，因此最終結果仍取決於少數搖擺選區的選情。

面對近期多項顯示支持度下滑的民調，川普則持續表達質疑。他在本周一、最新民調公布前於 Truth Social 發文表示，「我真正的民調數字，不是那些假新聞媒體捏造出來的數字，是我有史以來最好的。」