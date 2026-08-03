鉅亨網編譯余曉惠 2026-08-04 07:44

亞馬遜 (AMZN-US) 市值周一 (3 日) 首度突破 3 兆美元，利多來自亮眼財報，以及人工智慧 (AI) 熱潮持續帶動旗下雲端事業需求增溫。這也代表亞馬遜成為蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、輝達(NVDA-US) 及 Alphabet(GOOGL-US)之後，第五家市值突破 3 兆美元的企業。

亞馬遜市值站穩3兆美元躋身第5家 專家稱當前經濟縮影：完美融合消費與AI (圖:Reuters/TPG)

亞馬遜股價股價周一終場上漲 4.6% 至每股 284.02 美元，盤中一度大漲 5% 至 285.01 美元，改寫歷史新高，今年來累計漲幅已超過 23%。

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亞馬遜上周公布財報後，股價創 2012 年 4 月以來最大單日漲幅，主因旗下雲端事業 AWS(Amazon Web Services) 營收年增 37% ，創逾四年來最快增速，公司也同步上調全年資本支出預估。

市場原本擔心超大規模雲端服務商 (hyperscaler) 可能放緩 AI 投資，但亞馬遜與微軟最新財報均顯示，AI 基礎設施需求依舊強勁，帶動市場情緒明顯改善。

Nationwide 首席市場策略師 Hackett 表示：「亞馬遜可說是當前經濟的最佳縮影，它同時代表消費需求，也代表 AI 發展。」

他表示，市場在財報季前最大的疑慮，是超大規模雲端服務商是否開始縮減 AI 投資，但從亞馬遜與微軟財報來看，並未出現這種情況，也讓市場更放心 AI 投資趨勢仍將持續。

微軟上周表示，預估至 2027 會計年度仍可維持正現金流，且資本支出將低於華爾街預期，帶動股價創 2008 年來最大單日漲幅。

不過，各家 AI 投資帶來的財務壓力開始出現差異。特斯拉 (TSLA-US) 與 Alphabet 上季自由現金流均轉為負值，其中 Alphabet 更是首次出現負現金流，Meta 自由現金流則暴跌 91%，反映企業持續投入數十億美元擴建 AI 基礎設施。

Hackett 說：「市場開始區分『科技七巨頭 (Magnificent Seven)』誰是真正的贏家、誰是輸家。過去很長一段時間，投資人幾乎把它們視為同一家公司，但從上周開始，市場開始依照各家公司基本面分別評價，這反而是健康現象。」

目前曾站上市值 3 兆美元的企業包括蘋果 (Apple，AAPL-US)、微軟、Alphabet、輝達(NVDA-US) 與亞馬遜。其中輝達目前仍是全球市值最高企業，市值接近 5 兆美元。

亞馬遜在 1994 年由貝佐斯 (Jeff Bezos) 創立，自 2024 年 6 月市值首度突破 2 兆美元後，僅花約兩年時間便再增加 1 兆美元市值。

AWS 近年也積極擴大合作版圖，已與 OpenAI、Anthropic 及 Meta 等 AI 業者簽署雲端運算與 AI 晶片供應合作協議，持續受惠 AI 運算需求快速成長。