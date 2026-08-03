〈能源盤後〉川普暫緩攻擊伊朗 Brent暴跌7%創三周新低 WTI挫逾5%

鉅亨網編譯許家華 2026-08-04 04:40

國際油價周一 (3 日) 大幅下跌，美國總統川普臨時取消對伊朗發動新一輪軍事打擊，市場押注美伊有機會透過外交談判緩和衝突，進而增加波斯灣原油供應，帶動油價跌至近三周低點。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油 10 月期貨收跌 6.35 美元，跌幅 7%，收在每桶 83.77 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨收跌 4.33 美元，跌幅 5.1%，收在每桶 80.34 美元。

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布蘭特原油收盤價創 7 月 13 日以來最低，不過部分跌幅也受到期貨換月影響。由於價格較高的 9 月合約已於上周五到期，目前前月合約改為 10 月期貨，因此 10 月布蘭特原油價格較上周五收盤再下跌 4.7%。

川普日前表示，決定暫停對伊朗採取軍事行動，是因為預期可望迅速達成協議。他周一再度表示，美伊「目前正在談判」，並警告若德黑蘭拒絕達成終止衝突的協議，伊朗將面臨「斬首 (decapitation)」的後果。

不過，伊朗隨即否認相關說法。伊朗外交部發言人 Esmail Baghaei 表示，目前沒有與美國展開任何談判，也沒有安排任何會談，伊朗近期既無接待外國代表團計畫，也沒有派遣談判代表赴海外的安排，直接反駁川普的說法。

事實上，過去五個月來，川普已多次出現相似模式，先宣布將對伊朗發動「大規模攻擊」，隨後又在最後一刻取消軍事行動，使市場情緒反覆波動。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，周一原油價格重挫，很可能是市場對川普言論再次出現過度反應。該公司表示，川普周末才警告將大規模攻擊伊朗，隨後又改口稱雙方即將達成協議，這種反覆發言模式持續壓抑油價，也避免美國汽油價格持續上漲。

除了原油價格大跌外，美國汽油及柴油期貨價格當天也同步下跌約 5%。

儘管市場押注外交局勢改善，中東航運風險仍未消除。

船舶追蹤資料顯示，受到葉門親伊朗武裝組織青年運動 (Houthi) 揚言攻擊沙烏地阿拉伯商船影響，最近數日已有 6 艘懸掛沙國國旗的超級油輪改道，放棄經過亞丁灣，改由非洲南端航線運送原油。

另一方面，周末仍有 2 艘載運沙國原油的油輪成功穿越連接紅海與亞丁灣的曼德海峽 (Bab el-Mandeb)。不過，受船舶遇襲消息影響，連接伊朗與阿曼的荷姆茲海峽船舶通行速度已有放緩跡象。

在美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗展開空襲前，全球約五分之一的原油供應均需經過荷姆茲海峽運輸，因此該水道任何異常都可能牽動全球能源市場。

除了中東，俄羅斯能源出口同樣受到戰事影響。

航運資料及貿易消息人士指出，一艘懸掛巴拿馬國旗、載運俄羅斯石腦油的油輪，原本於 7 月底試圖穿越曼德海峽，最後也改道繞行非洲。

俄羅斯周一宣布，將進一步強化亞速海與黑海海域船舶安全防護，同時發展替代貨運路線，以因應俄烏戰爭導致海上攻擊持續升溫。

根據美國能源統計資料，俄羅斯 2025 年仍為全球第三大原油生產國，僅次於美國與沙烏地阿拉伯，也是 OPEC + 成員之一。OPEC + 由石油輸出國組織 (OPEC) 及其他產油盟國共同組成。

市場人士指出，今年以來，伊朗與烏克蘭戰事造成波斯灣、俄羅斯及哈薩克部分原油出口受阻，使 OPEC + 連續數月逐步增產，但新增產量並未完全流入全球市場。