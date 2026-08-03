鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-04 03:30

綜合外媒報導，波音 737 Max 7 在歷經近十年的審查後，正式獲得美國聯邦航空總署 (FAA) 認證，結束受到兩起致命空難與品質問題干擾的漫長程序。與此同時，市場上唯一看空波音的法國巴黎銀行大幅上調投資評等，認為公司股價到 2030 年有望升至 450 美元，激勵波音 (BA-US) 周一 (3 日) 盤中一度大漲 6.8%。

737 Max 7苦等近十年終於過關！波音股價大漲 分析師喊上450美元(圖：REUTERS/TPG)

FAA 表示，已向 737 Max 7 核發修訂後的型別檢定證，這項批准反映監管機關與波音多年來持續處理複雜技術問題，並完成對飛機設計及相關安全分析的全面審查。

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波音表示，正與西南航空 (LUV-US) 合作，準備交付首架 737 Max 7。這款機型可搭載 135 至 160 名乘客，最大航程約 3800 海里，主要客戶正是西南航空。波音官網顯示，目前尚有 282 架 Max 7 未交付訂單。

波音商用飛機執行長 Stephanie Pope 向員工表示，取得認證是公司復甦過程中的關鍵時刻，也讓波音能以更有利的條件迎接未來。

波音預期，今年也能取得 737 Max 10 認證。《彭博》先前報導，最多可搭載 210 名乘客的 Max 10 可能於今年秋季獲准。兩款機型完成認證，對補齊 737 產品線、增加現金流並改善資產負債表至關重要。

法國巴黎銀行分析師 Matthew Akers 同日將波音評等一口氣上調兩級，由「遜於大盤」升至「優於大盤」，並將目標價調高至 300 美元，與 Baird 並列《彭博》追蹤分析師中的最高水準。

Akers 表示，市場對波音自由現金流的預估已降得太低。隨著 Max 與 777 系列部分機型陸續完成認證，加上公司降低債務，未來一年營運風險可望明顯下降。他認為，波音在新冠疫情後充滿不確定性的時代已經結束，股價有機會擺脫 2020 年初以來的 150 至 250 美元區間。

他預估，波音淨槓桿將於未來一年回到接近疫情前的歷史水準，國防業務一次性支出對現金流的拖累也將大幅減少。Akers 將波音 2027 年自由現金流預測提高至 70 億美元，高於市場平均預估的 62.3 億美元。

隨著研發成本、客戶補償與舊有國防業務支出逐步下降，他預估波音自由現金流到 2030 年可達約 160 億美元，對應股價約 450 美元，約為目前水準的兩倍，並有望創下 2019 年以來新高。