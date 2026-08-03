鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-03 17:10

摩根士丹利近日將南韓股市投資評級由中性上調至增持，認為近期市場經歷的一波「槓桿資金出清」，反而為投資人創造了更好的進場時機，可望藉此布局人工智慧（AI）與工業超級週期兩大主軸行情。

韓股大跌是買點？大摩升評「增持」：KOSPI還有36%上漲空間。(圖：Shutterstock)

由 Daniel K Blake 領軍的摩根士丹利策略師團隊在最新報告中指出，隨著擁擠交易與大規模槓桿平倉告一段落，韓國綜合指數（KOSPI）有機會挑戰 9000 點的目標價位，較目前水位仍有約 36% 的潛在上漲空間。

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報告分析，這波韓股回檔主要屬於「技術性修正」，而非基本面惡化所致。目前包括槓桿型 ETF、避險基金槓桿部位，以及散戶融資盤在內的去槓桿進程，估計已完成過半。

回顧本波走勢，韓國綜合指數自 6 月高點以來已重挫約 30%。韓股原本被視為亞洲 AI 需求的領先指標，卻在資金大舉撤離下急轉直下，加上個股型槓桿 ETF 規模快速膨脹、指數成分股權重過度集中於少數大型股，都使得拋售壓力進一步放大。

展望後市，摩根士丹利預估短線 KOSPI 指數的合理波動區間落在 5500 點至 10500 點之間，其中三星電子 (005930KS) 與 SK 海力士 (000660KS) 等權值股，將是支撐指數估值的重要力量。