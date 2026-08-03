鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著人工智慧 (AI) 基礎設施投資競爭白熱化，全球半導體產業正經歷一場深遠的結構性變革。過去受供需波動與價格循環主導的「循環型」模式，正逐漸轉向以長期供應協議 (LTA) 為核心的「訂單導向」經營模式，企業定價標準也從單純追求漲價彈性，轉向強調訂單的實質兌現。
根據產業分析報告，半導體與相關硬體產業的經營邏輯已發生質變。Growth Research 研究員 Yonghee Han 指出：「決定企業價值的關鍵要素，將不再僅是協議是否簽署，而是合約中包含的最低採購義務 (Take-or-Pay)、價格底限 (Price Floors)、預付款規模，以及客戶投資的持續性。」
這種轉變在 2026 年下半年尤為明顯。分析師認為，市場定價正逐步提高對訂單、產能和交付兌現的關注。中信建投證券的研報分析顯示，下半年的算力邏輯將重新排列：漲價斜率雖可能邊際放緩，但「訂單兌現」和「產能釋放」的權重正不斷上升。
在記憶體領域，三星電子與 SK 海力士正積極擴大約束性供應協議。三星電子表示，計畫將 60% 至 70% 的記憶體產能納入長期合約規範，這類合約通常為期五年，並採滾動式審核。目前三星已與五家全球主要數據中心客戶完成協議，並正與另外五家 AI 相關大客戶進行最後階段談判。
SK 海力士也採取了類似策略，已與約 10 家客戶完成談判。SK 海力士 Corporate Center 社長 Song Hyun-jong 強調，長期協議「不僅是供應數量，更支持了圍繞客戶技術藍圖的下一代記憶體開發」。
美光科技 (MU-US) 同樣展現強勁的轉型趨勢。美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，已簽署的戰略協議最終可能占公司營收的一半以上。為了強化合約效力，美光要求客戶在合約階段支付超過 220 億美元的預付款，顯著改變了產業的結構。
長約模式已不再局限於記憶體，而是蔓延至積層陶瓷電容 (MLCC)、封裝載板、電力設備及汽車領域。例如，三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 與 HD 現代電力 (HD Hyundai Electric) 分別簽署了價值 1.5 兆韓元與 1.1 兆韓元的長約。
在車用市場，美光已與福特 (F-US)、通用汽車 (GM-US) 及現代摩比斯 (Hyundai Mobis) 簽署長期供應合約。這反映出隨著進階駕駛輔助系統 (ADAS) 與資訊娛樂系統的需求增加，記憶體競爭已從雲端服務供應商擴展至汽車產業。
儘管市場近期因南韓記憶體板塊去槓桿而出現波動，但分析師普遍認為這並非 AI 需求的逆轉，而是對漲價持續性的重新評估。SK 集團會長崔泰源明確表示，當前 AI 半導體價格處於「非正常高位」，未來應通過擴大生產規模、增加供給來推動價格穩定，這意味著廠商的目標正從「強調供給紀律」轉向「穩定價格與擴大量產」。
對於供應商而言，長約提供了更佳的產能投資預見性；對於客戶，雖然降低了靈活性，但確保了稀缺產能的獲取。韓華投資證券 (Hanwha Investment & Securities) 分析師 Park Joon-young 指出：「多年供應合約在景氣低迷時期仍具有高度穩定性，因為單方面毀約的客戶可能在下一次產能短缺時面臨更糟的採購條件。」
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