鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-03 14:30

隨著人工智慧 (AI) 基礎設施投資競爭白熱化，全球半導體產業正經歷一場深遠的結構性變革。過去受供需波動與價格循環主導的「循環型」模式，正逐漸轉向以長期供應協議 (LTA) 為核心的「訂單導向」經營模式，企業定價標準也從單純追求漲價彈性，轉向強調訂單的實質兌現。

去槓桿衝擊之下 半導體產業從景氣循環走向「訂單導向」的長約時代(圖:shutterstock)

產業邏輯從漲價彈性轉向訂單兌現

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根據產業分析報告，半導體與相關硬體產業的經營邏輯已發生質變。Growth Research 研究員 Yonghee Han 指出：「決定企業價值的關鍵要素，將不再僅是協議是否簽署，而是合約中包含的最低採購義務 (Take-or-Pay)、價格底限 (Price Floors)、預付款規模，以及客戶投資的持續性。」

這種轉變在 2026 年下半年尤為明顯。分析師認為，市場定價正逐步提高對訂單、產能和交付兌現的關注。中信建投證券的研報分析顯示，下半年的算力邏輯將重新排列：漲價斜率雖可能邊際放緩，但「訂單兌現」和「產能釋放」的權重正不斷上升。

記憶體長約占比與預付款制度

在記憶體領域，三星電子與 SK 海力士正積極擴大約束性供應協議。三星電子表示，計畫將 60% 至 70% 的記憶體產能納入長期合約規範，這類合約通常為期五年，並採滾動式審核。目前三星已與五家全球主要數據中心客戶完成協議，並正與另外五家 AI 相關大客戶進行最後階段談判。

SK 海力士也採取了類似策略，已與約 10 家客戶完成談判。SK 海力士 Corporate Center 社長 Song Hyun-jong 強調，長期協議「不僅是供應數量，更支持了圍繞客戶技術藍圖的下一代記憶體開發」。

美光科技 (MU-US) 同樣展現強勁的轉型趨勢。美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，已簽署的戰略協議最終可能占公司營收的一半以上。為了強化合約效力，美光要求客戶在合約階段支付超過 220 億美元的預付款，顯著改變了產業的結構。

供應鏈全面擴張

長約模式已不再局限於記憶體，而是蔓延至積層陶瓷電容 (MLCC)、封裝載板、電力設備及汽車領域。例如，三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 與 HD 現代電力 (HD Hyundai Electric) 分別簽署了價值 1.5 兆韓元與 1.1 兆韓元的長約。

風險重估與獲利持續性

儘管市場近期因南韓記憶體板塊去槓桿而出現波動，但分析師普遍認為這並非 AI 需求的逆轉，而是對漲價持續性的重新評估。SK 集團會長崔泰源明確表示，當前 AI 半導體價格處於「非正常高位」，未來應通過擴大生產規模、增加供給來推動價格穩定，這意味著廠商的目標正從「強調供給紀律」轉向「穩定價格與擴大量產」。