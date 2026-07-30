鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-31 05:36

蘋果 (AAPL-US) 公布庫克在執行長任內最後一份財報，在 iPhone 和 Mac 強攻下，上季 (會計年度第 3 季) 整體營收優於預期，但服務業務的表現卻令華爾街失望，大中華地區營收增幅也未讓人驚豔，周四 (30 日) 盤後股價應聲走軟。

〈財報〉庫克CEO告別作喜憂參半！蘋果Q3營收優 但服務和大中華失色 盤後跳水 (圖:Shutterstock)

蘋果才剛從輝達 (NVDA-US) 奪回全球最有價值上市公司的寶座，但在財報公布後，其盤後股價開高走低，一度下跌 4.95%。該股周四稍早收盤跌 1.41% 至每股 333.43 美元，今年來到周四收盤為止累計上漲超過 22%。

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FY2026 Q3(6 月 27 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期

EPS：2.02 美元 vs 1.89 美元 (預測數字未含關稅退款)

營收：1094.2 億美元 (年增 16.4%) vs 1086.5 億美元

毛利率：50.1% vs 47.9% (預測數字未含關稅退款)

現金：1465.2 億美元

各終端產品表現 vs. 分析師共識預期

iPhone 營收：542.5 億美元 (年增 21.7%) vs 538.6 億美元

Mac 營收：103.5 億美元 (年增 28.7%) vs 87.4 億美元

iPad 營收：61.9 億美元 (年減 5.9%) vs 69.2 億美元

穿戴裝置、居家用品及配件 (Wearables, Home and Accessories)：78.8 億美元 (年增 6.5%) vs 78.2 億美元

服務營收：307.4 億美元 (年增 12.1%) vs 312.2 億美元

各地區銷售

美洲：457.8 億美元 (年增 11%)

歐洲：294 億美元 (年增 22%)

大中華：188.2 億美元 (年增 22%) vs 195.8 億美元

日本：65.5 億美元 (年增 13.4%)

亞太其他：88.7 億美元 (年增 15.6%)

蘋果上季淨利從去年同期的 244.3 億美元攀升到 297.9 億美元，相當於每股 2.02 美元，這當中有 11 美分來自川普政府的關稅退款，扣除後仍優於分析師預期。

庫克在新聞稿中說：「今天，蘋果很自豪宣布寫下歷來最強的 6 月為止單季業績，iPhone、Mac 與服務業務營收皆呈現雙位數成長，且所有地區市場均實現成長。在 WWDC26，我們很高興將推出全新的 Siri AI，以及蘋果最新軟體創新與重要的兒童安全功能。」

蘋果各部門表現好壞參半，iPhone 業績寫下歷年同期最佳，Mac 更交出遠勝市場預期的表現，且單季營收跨越 100 億美元大關，由於新任執行長特納斯 (John Ternus) 近年主導新款包括 Neo 系列在內的 Mac 產品，這對即將展開執行長任期的他而言是重要里程碑。

不過服務、iPad 和穿戴的業績都讓市場失望。iPad 營收下滑，庫克歸咎於去年同期推出的平價產品 A16 iPad。

蘋果正面臨全球記憶體短缺危機，庫克近期曾以「百年洪水」(100-year flood) 形容這波供應吃緊，加上晶片製造產能爭奪激烈，已被迫調漲 Mac 與 iPad 售價。

庫克接受《路透》訪問時表示，蘋果上季面臨的主要供應瓶頸是用於生產 Apple Silicon 晶片的先進晶片製造技術短缺，Mac 產品線受到的影響尤其明顯。不過，受惠於入門款 MacBook Neo 與高階 MacBook Pro 需求強勁，即使兩款產品已調漲售價，Mac 業務銷售仍年增 29%。

蘋果尚未表示將調漲 iPhone 價格，但不少分析師預期最快今年就可能漲價。

另一方面，蘋果正準備在 9 月推出採用 Google(GOOGL-US) 技術、重新設計的 Siri，並搭配新款 iPhone 亮相。由於投資人擔憂蘋果在人工智慧 (AI) 競賽中已落後競爭對手，這將成為一場關鍵考驗。